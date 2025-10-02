ДФК „Орлетата“ с 4 победи в Милано, „Хлапетата“ с трофей в Солун

10-годишната формация на благоевградската частна школа ДФК „Орлетата“ записа четири победи от шест мача по време на престоя си в Милано. Една от двете загуби беше от побратимите от „Еспаньол“, с които преди няколко месеца бе постигната договореност за партньорски проекти, а инициативата стартира с треньорски семинар в Барселона с участието на единия от основателите на клуба от областния център на Пиринско Светослав Костурков и още 13 наши специалисти в областта на детския футбол.

„Поредно добро представяне за набор 2015 на ДФК „Орлетата”. Този път децата от Благоевград бяха на чужда земя – Италия (Милано), но това не ги притесни и показаха футболните си умения. Изиграха шест мача, като записаха четири победи и две загуби. Запечатаха спомени за цял живот. Адмирации за всички деца и агитката, която ги подкрепяше през цялото време“, написаха в официалната си страница „Орлетата“ след завръщането вкъщи.

Незабравимите емоции на „Орлетата“ и родителската агитка в Милано /сн. 1 и 2/

„Хлапетата“ триумфираха в Солун

През настоящата седмица по-големият набор 2014 участва на турнир в Куманово, където се събират школи от калибъра на „Рома“, „Бенфика“, „Торино“, „Партизан“… В края на месеца предстои още едно сериозно изпитание – надпреварата за „Вихрен къп“ за най-малките възрасти от 2014 до 2018 г., заявки вече са подали над 50 отбора от Сърбия, С. Македония и България.

Седмица преди визитата на съгражданите си на Апенините „Хлапетата“ направиха фурор в Солун. Две гарнитури на набиращата все по-голяма популярност академия се пуснаха в турнира на родените 2016 г. и след като прескочиха груповата фаза, се срещнаха на полуфинал, а след това едната формация спечели големия финал, докато другата зае 3-то място. Класата на благоевградските таланти усетиха на гърба си бъдещите звезди на ПАОК, „Арис“, „Загоракис“, „Полигирос“, „Арес“ и „Железница“. Приза за най-добър вратар заслужи Кристиян Станковски.

СТОЙЧО СТОИЦОВ