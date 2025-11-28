Дъждове и наводнения в Гърция

Екстремното време в Гърция наводни много пътища и отнесе кол. Реки преляха. В засегнатите райони властите спряха движението.

Циклонът ще продължи до неделя.

Има силно засегнати области,където водата е над един метър. Неспирно вали силен дъжд в Пелопонес, област Тракия, Еврос и Халкидики. Трудна е обстановката на островите в Йонийско море. На Корфу по-голямата част от пътищата са под вода.

Дъждът отнесе основите на къщи, изнесоха жителите на безопасно място. Реки преляха, като отнесоха коли.

Пожарникари спасяват пътниците в тях. Силният натиск на водата отнесе стени на къщи и вили. Фермери съобщават за удавени животни и наводнени ниви. В град Фокида ураган изкорени дървета и отнесе витрини на магазини. На много места паднаха градушки. В град Трикала падна мост и водата от реката наводни всичко.

Атина също е засегната от проливните дъждове, предаде БНР.

Властите изпращат съобщения по мобилните телефони да се избягва пътуване, а на места спряха напълно движението.

Понижиха се и температурите.

Засега морските бури не затрудняват движението на фериботи.

Според прогнозите на синоптиците циклонът ще продължи до неделя, като се движи по посока на островите в Егейско море.