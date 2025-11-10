Дъждът и вечното дерби „Левски-ЦСКА опразниха „Царя“ за първата домакинска победа на комитите

„Беласица“ най-сетне стигна до успех вкъщи с 1:0 срещу „Севлиево“, а втората поредна победа на комитите им помогна да отлепят ютията от дъното за първи път след кошмарния старт на сезона. В герой за бяло-червените се превърна резервата Живко Димитров, който вкара единственото попадение в края на мача. Предвид падналия дъжд и тежкия терен, сблъсъкът не блестеше с впечатляващи отигравания, изобилстваха силовите единоборства и битката за всяка педя трева. Петричани пропуснаха да вкарат мача в съвсем различно русло още в 7-та мин., когато централният нападател Питър Ахису бе изведен сам срещу Димитър Пантев, ала от 10-на метра нигериецът стреля в тялото му. В 13-та мин. Георги Каракашев посрещна отбита топка и я прати близо до десния дирек. После шанс се отвори пред новия капитан на „Бела“ Аспарух Смилков, чийто шут с левачката бе избит в корнер. Постепенно гостите не само се окопитиха, но и взеха инициативата. В 33-та мин. опасен удар с глава на Добрин Петров принуди Александър Карпаров да плонжира и да избива в корнер, а след изпълнението му Стелиян Добрев пак пробва рефлекса на младия петрички страж.

Втората част започна с нов неуспешен натиск в бяло-червено, за да дойдат отново минутите на севлиевци. Точно след час игра изстрел на Ст. Добрев рикошира в тялото на Димитър Яръмов и излезе в корнер, а за късмет на домакините след центрирането от ъгловото флагче Петко Ганев отблизо уцели десния страничен стълб. В 68-та мин. Димитър Иванов хвърли пас през цялата широчина на терена към резервата Константин Йорданов, но младокът не намери целта. Впечатлението, че „Бела“ няма сили за финален щурм, бе опровергано от извеждащия пас на Каракашев в 87-та мин., който позволи на другата резерва Ромарио-Джуниър да напредне в пеналта и с левия крак технично да елиминира съпротивата на Д. Пантев, за да възкреси на „Царя“ позабравените напоследък пинг-понг скандирания в чест на победата между играчите и малцината фенове на трибуните.

Петричкият Ромарио-Джуниър влезе от скамейката и заби победно Заради дъжда и вечното дерби между сини и червени пусти трибуни дочакаха първата домакинска победа на комитите за сезона

„БЕЛАСИЦА“: Карпаров, Хр. Петров, Яръмов, Гамаков, Ергин, Каракашев, Тодорски, Смилков /62 – Йорданов/, Пасос /71 – Божинов/, Д. Иванов /92 – Марчев/, Ахису /71 – Ж. Димитров/.

„СЕВЛИЕВО“: Пантев, Кепов, Борисов, Ганев, Сек /72 – Николов/, Цветанов, Родопски /84 – Монтоя/, Караянис, Добрев, Д. Петров /69 – Джеси/, Макавеев /84 – Колев/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ