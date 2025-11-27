Дъждът парализира Югозапада (ОБНОВЕН)

* Благоевград остана в периферията на червения код * Бедствено положение обявено в Сандански, Симитли, Струмяни, циклон удари община Петрич * Частен язовир се спука и заля пътя в с. Митино, зеленчуковата борса в Кърналово под вода *

Потвърдиха се прогнозите за червен код в Югозападна България след проливните дъждове. И докато Благоевград се размина само с локални загьолвания, община Петрич обяви бедствено положение до 3 декември. Южният град бе ударен от мощен циклон, а валежите надминаха над 70 л/кв.м още в ранния следобед. За справяне с водната стихия на терен бяха изпратени екипи от аварийното общинско звено, общински служители и пожарникари. Най-критична на обяд беше ситуацията в селата Старчево, Тополница, Кърналово, Митино и Рупите, съобщи за „Струма“ секретарят на община Петрич Кирил Стойков, който е ръководител и на аварийното звено. Достъп до село Митино бе отрязан, след като частен язовир се спука и заля пътя и земеделски земи. На място бяха изпратени дежурни автопатрули, за да предупреждават хората да не тръгват натам.

В село Ръждак бе извършено контролирано изпускане на язовира, собственост на „Напоителни системи”.

Прииждащи води заляха дерета в село Тополница.

Под вода беше и зеленчуковата борса при село Кърналово. Проблемът възникнал заради отводнителния канал, който прелял от частната към общинската борса. С багери и друга строителна техника са предприети действия за отводняване.

Залети улици и дворове в селата Рупите, Генерал Тодоров и Ключ допълваха картината на водното бедствие. Пожарникарите са били извикани да отводняват мазета в тези села, както и в Ново Кономлади и в Петрич.

„Работният ни ден започна с потушаване на пожар в града и продължи с отводняване на мазета“, заяви за „Струма“ началникът на пожарната в Петрич Стоян Тилев.

„Проблемът е, че на много места, които са равнинни, огромни количества вода се задържат и няма как да бъде отводнена тази инфраструктура – и частна, и публична. Засега има проблем само с един частен водоем, при който не се контролира ситуацията и водата е излязла по пътищата на село Митино. Над 80 души са на терен. Най-тежко е положението в селата Генерал Тодоров, Рупите и село Ключ. Дъждът не спира, вече са надминати над 70 л/кв.м. Към момента не се налага евакуция на хора”, заяви в следобедните часове кметът на Петрич Димитър Бръчков, който беше на терен през целия ден.

В 13 часа с негова заповед бе обявено бедствено положение в общината. „Вследствие на силни, интензивни и значителни по количества валежи на 27.11.2025 г. на територията на община Петрич са нанесени значителни щети и силно е нарушен нормалният ритъм на живот на населението. Засегнати са имоти публична общинска собственост – улици, пътища, дерета, които са в състояние, застрашаващо живота и здравето на населението, имуществото и околната среда. Нанесени са значителни вреди и на имущество, собственост на физически и юридически лица. Като се има предвид, че в денонощието на 21 и 22.11.2025 г. също паднаха проливни валежи – градушка и сериозна гръмотевична активност, то валежите в настоящия момент увеличават пораженията по инфраструктурата, домове и земеделски земи. Екипите, извършващи аварийни дейности, докладват, че природната стихия нанася значителни щети на обекти на територията на цялата община. По данни от метеорологичните станции се очаква количеството на валежите да достигне 80 л/кв.м и повече. Установява се значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природното явление и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и околната среда. Последствията надхвърлят капацитета за обичайна защита и реагиране. С оглед на това, съгласно Закона за защита при бедствия и с цел ограничаване на въздействието и ликвидиране на последствията от възникналата бедствена ситуация от поройни валежи с интензивност 60-65 л/кв.м на 27.11.2025 г. и очаквана в следващите 24 часа да достигне до 80-100 л/кв.м и повече, кметът на община Петрич обяви бедствено положение на територията на община Петрич, считано от 13:00 часа на 27.11.2025 г. до 13:00 часа на 03.12.2025 г.“, стана ясно от заповедта на кмета Бръчков.

Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия преминава на непрекъснат режим на работа. Гражданите ще бъдат своевременно информирани за хода на аварийно-възстановителните дейности, като ги призоваваме да спазват въведените ограничителни мерки. Въвеждат се временни ограничения, с които се забранява влизането, пребиваването и движението на МПС в районите на бедствието, освен тези на екипите на Единната спасителна система и за продоволственото снабдяване на населението. При отказ за доброволно напускане на района на бедствието и на опасни за живота на гражданите сгради да се извърши принудително извеждане (евакуиране) от екипи на полицията и ЕСС, а евакуираните лица да бъдат настанявани в определените за целта обществени сгради, разпореди петричкият кмет. Прогнозата за падане на по-значителни валежи през нощта, остави в сила „код червено“ за общината.

Зеленчуковата борса в Кърналово бе залята Наводнена къща в Ново Делчево Стихията нанесе поражения в Сандански /сн. 4, 5/, Симитли /сн. 6/ и с. Полето /сн. 7/ сн.5 сн.6 сн.7

Бедствено положение бе обявено и в община Симитли.

„Нивата на големите реки Струма и Места са малко над средните, но все още са далеч от критични стойности. По-големият проблем е свързан с малките реки, които се вливат в Струма и Места. Падналото количество дъжд по високите части на планините Пирин и Беласица е между 50-60 л/кв.м“, съобщиха от Областния щаб в края на работния ден. Падналите камъни в района на Кресненското дефиле са премахнати. Областният управител Георги Динев призова гражданите да ограничат пътуванията особено по направления, преминаващи през рискови участъци – дерета, речни корита и склонове. Институциите остават в повишена готовност, а дежурни екипи ще следят критичните точки в областта и остават да патрулират и през нощта. В случай на усложняване на обстановката ще бъдат издадени допълнителни инструкции.

Проливният дъжд, продължил близо десет часа, причини наводнения и в района на Сандански и населените места в общината. Изключително тежка бе обстановката в селата Ново Делчево, Джигурово и Левуново.

Край санданското с. Ново Делчево имаше закъсали коли заради образувала се огромна локва на един от изходите на населеното място. Екипи на полицията насочваха шофьорите да не преминават на собствен риск по наводнените улици, а да потърсят друг маршрут. Подобна бе ситуацията и на другите изходи на селото, които са блокирани от придошлата вода. Пожарникарите от 10.00 ч. докъм 16.00 ч. бяха на място в с. Ново Делчево, за да отводняват наводнените къщи. Най-сериозно е наводнена едноетажна къща, собственост на Севда Граматикова. Жената е била в къщата, когато водната стихия е нахлула вътре, десет метра от къщата е била във вода.

„Било е много страшно – разказа съседката Таня Златкова. – Не знам как е излязла от къщата жената. Важно е, че няма пострадал човек от този воден апокалипсис. Аз живея на 50 метра от къщата на съседката, но как водата се е насочила към нейната къщата не знам”.

До 16.00 ч. близки и роднини на Севда помагаха в изнасяне на увредените уреди и посуда. Още 20 къщи в с. Ново Делчево са с наводнени мазета. Но при тях щетите са минимални.

Кметът на селото Валентин Апостолов сподели, че над 20 къщи са наводнени от поройния дъжд, най-вече в долната част на селото. „Важно е, че няма пострадали хора. Екипите на пожарната и доброволците работят от сутринта за овладяване на водното бедствие”, каза кметът Апостолов.

„Над 35 л/кв.м дъжд са регистрирани през последните три часа в Сандански. Правим всичко възможно да отговорим на всеки постъпил сигнал и чрез противопожарната служба, и чрез екипите на община Сандански. Ситуацията е динамична, сложна и трудна – каза кметът на Сандански Атанас Стоянов. – Регистрирани са сигнали за наводнения на много места, както в град Сандански, така и в близките населени места. Всички екипи на пожарната, полицията и доброволческото формирование към община Сандански бяха на място и оказваха съдействие на гражданите. Уведомена бе Агенция „Пътна инфраструктура“ за усложнената обстановка по републиканската пътна мрежа”, заключи Ат. Стоянов.

Малко след 16.00 ч. бе затворено движението от моста на мотел „Мамин Кольо“ и Стара гара заради запушване на канала, който се влива в р. Струма. Там няколко часа багери работиха за отпушване на канала. Критична бе и ситуацията в Сандански. Централният бул. „Свобода” се бе превърнал в река, както и останалите второстепенни улици – „Първи май”, „Любен Каравелов” и „Пирин”. Водата в кв. „Крайречен“, който е най-ниската точка и където водата се събира от всички улици, достигна над 1 метър. Хората излизаха и помагаха в трудната ситуация за отпушване на шахтите и каналите.

Извънредно опасна бе и ситуацията на моста на изхода на Сандански в посока Петрич, на международния път Е-79 край бензиностанция ОМV. Водата излезе от коритото на уличното платно. Там закъса автомобил с пътници, но след оказана помощ бе изваден от водния капан.

Малко преди 17.00 ч. стана известно, че на пътя между селата Враня и Хърсово се е образувало свлачище на завоя, което създава трудности за движението и в двете посоки.

Реките Струма и Санданска Бистрица са с повишени нива, но те са далеч от критичните си стойности. От общината призовават гражданите да ограничат пътуванията си, освен ако не са наложителни. При нужда от съдействие да сигнализират незабавно на тел. 112.

Бедствено порожение бе обявено и в община Струмяни, а заради наводнен пътен участък вчера движението по пътя Долна Градешница-Струмяни бе временно ограничено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Поради свличане на земна маса временно движението при 151 км на автомагистрала „Струма“ в посока София се осъществява в изпреварващата лента. Въведено бе ограничение на скоростта 60 км/ч. Трафикът се регулираше от екип на „Пътна полиция“.

ЕКИП „СТРУМА”