„Дълбошница“ и „Джако“ откраднаха шоуто на 1/4 финалите от турнира по минифутбол в Петрич

С класическото 3:0 за „Бела Ол Старс“ срещу „Беласица 08“ стартираха четвъртфиналните битки в коледния турнир по минифутбол за купата на община Петрич. Спорът между звездите и трикольорите се реши в последната четвърт на мача, когато паднаха всички голове.

Хр. Цветков откри в 22-та мин., пак той удвои в 28-та мин., малко преди последния съдийски сигнал класиката оформи Кр. Липийски.

Този двубой бе прелюдия към истинското шоу, което сътвориха съставите на „Дълбошница“ и „Джако“, чиято зрелищна битка приключи 6:5 за кварталния тим. До 3:3 „Дълбошница“ неизменно повеждаше с головете на Д. Токов /5, 11/ и Анд. Атанасов /19/, а шампионът от Гергьовденския турнир изравняваше чрез И. Колев /8, 17/ и М. Георгиев /22/. В 34-та мин. санданчани поведоха за сефте с гола на Д. Славков /34/, но „Дълбошница“ отвърна в рамките на 180 секунди с решаващите попадения на Д. Токов /36/, Анд. Атанасов /38/ и Ат. Димитров-Джаич /39/. В последната 40-та мин. утешително се разписа М. Недялков.

Най-резултатният играч на „Беласица 08“ в груповата фаза Г. Латровалиев /с топката / нямаше късмет на четвъртфинала срещу „Бела Ол Старс“ Екскапитанът на „Бела“ С. Бояджиев /вдясно / вкара последния гол за „Вихър“ при успеха срещу „Безименните“ „Джако“ /вляво/ и „Дълбошница“ откраднаха шоуто в първата вечер от директните елиминации Авторът на 2 гола Г. Джиков /вляво / и останалите силоваци прекършиха съпротивата на С.Г.С., за който играха Л. Каракашев /на преден план/ и баща му Г. Каракашев /отзад/

В 3-ия четвъртфинал интригата отсъстваше, защото „Югозападна сила“ разби С.Г.С. с 5:0. Точни за силоваците на Ив. Хаджигаев-Куман бяха Г. Джиков /8, 28/, Д. Йовчев /25/ и Ал. Вангелов /27/, след като Р. Стоянов си вкара автогол в 4-та мин. Последната виза за полуфиналите заслужи „Вихър“ /Кавракирово/, който се наложи с 3:1 над безгрешния дотук тим на „Безименните“. В тази битка развръзката настъпи още през първата четвърт на двубоя, след като Хр. Якимов /2, 7/ рано-рано осигури аванс на вихрите, а С. Бояджиев го затвърди в 9-та мин. „Безименните“ върнаха един гол чрез Н. Тупаров в 12-та мин., но в оставащото време така и не успяха да се доближат опасно близо до опонентите си.

В снощната полуфинална сесия двойките „Бела Ол Старс“-„Дълбошница“ и „Югозападна сила“-„Вихър“ трябваше да определят участниците в малкия и големия финал, които са предвидени за петък от 18.30 и 20.00 ч.

СТАНЧО СТАНЧЕВ