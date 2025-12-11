/продължение/

ПРОГРАМАТА

Двуседмичната програма на екскурзията ни включваше изключителна грижа за нас – водиха ни и на масаж в огромен център по физиотерапия, бяхме на разходка с рикши, лодки и гондоли, безплатен превоз до Макао и от Макао с бърз ферибот до Хонконг, а там отново обиколка с ферибот из заливите на Хонконг, с влакче качване до връх Виктория за панорамно наблюдение на Хонконг.

Срещнаха ни с откривателя на Теракотената армия. Някои искаха коприна – заведоха ни във фабрика; други искаха бижута – посетихме предприятие за производство и обработка на перли, друго предприятие за нефрит; потърсихме сувенири – теракотени войници – заведоха ни в топ предприятието, ремонтиращо оригиналните теракотени войници. Заведоха ни на два спектакъла по кунгфу в манастира Шаолин – вечерен (платен) и дневен (безплатен за нас); страхотна вечерна разходка из ръкавите на река Яндзъ в Шанхай и обиколка на голяма акватория, за да се докоснем до неописуемата красота на нощен Шанхай; безплатен спектакъл на опера с вечеря, и още, и още. Изключително богата програма на екскурзията, която силно препоръчвам.

ТЕРАКОТЕНАТА АРМИЯ

Гробницата на император Цин Шъхуан с теракотената му армия е построена в периода около 248 г. пр.н.е. Шъхуан е императорът обединител на Китай, но с кратък живот (умира на 39 години). През цялото си управление строи гробницата си с теракотени войници, чиито брой е неизвестен. От 1974 г., когато гробницата е открита, досега са открити и възстановени 8099 войници, но се откриват нови и нови. Гробницата на императора не е отворена, защото според историческата хроника той е погребан в живак, за да не се оскверни тялото му. С изследвания е доказана токсичност в зоната и гробницата остава непокътната. Строежът й поглъща огромни, непосилни данъци за поданиците и след смъртта на императора в яростта си народът унищожава теракотените войници, поради което се откриват счупени.

Музеят на Теракотената армия Пред фабриката за възстановяване на теракотените войници Досега са възстановени 8099 от теракотените войници и процесът продължава Уникална възможност за снимка с откривателя на Теракотената армия

Откривателят е млад мъж и помощници земеделци, които през 1974 г., копаейки на нива за кладенец, откриват глинена глава и части от ръце. Допускат, че са предмети за магии. Съобщават на властите, те на археолозите и така се поставя началото на откритието на Великата теракотена армия. За възстановяването й са създадени научни колективи от анатоми и скулптори за сглобяване на телата, химици за проучване състава на глината и технологията на печенето й, за проучване как е издържала непроменена над 2240 години вкопана в земята и други специалисти по възстановяване на армията.

Посетихме предприятието, отговорно за възстановяване на новооткритите войници, които изготвят и теракотени миниатюри (на императора, генерали, офицери и войници) за туристи и гости, каквито си закупихме и ние.

Новооткритите зони на огромната гробница са в 4 покрити зали, всяка от които е с възстановителни процеси в различни фази. Войниците са с различни лица и се допуска, че възпроизвеждат реални войници от древността. Косата на войниците е в кок и в зависимост на коя страна е кокът – на другата страна е било оръжието на войника – меч, стрели, лък, копие или друг вид оръжие. Досега са открити 16 генерали и 1 генерал монгол. Разпознат е по мустака, ръста и други особености. Впрочем и сега северняците китайци са по-високи от южняците.

Залите на Теракотената армия сега са огромен музеен комплекс, а наоколо има голям търговски и развлекателен комплекс с множество магазини, ресторанти и хиляди туристи, които на драго сърце спомагат за развитието на китайската икономика.

Водачът ни посочи, че в знак на благодарност държавата е попитала откривателя и собственик на нивата как да му благодарят и да го възнаградят. Той помислил и поискал свободно да прави бизнес в зоната на имотите си. Човекът е жив, възрастен и местният ни водач бе уговорил среща на групата ни с него, което бе наистина голям късмет. Понастоящем печели от каталози, има магазин за сувенири и ресторант. Бе любезен да ни даде автограф на каталозите на гробницата, да положи собствения си червен печат и любезно да позира за снимките ни.

ШАОЛИН

После отпътувахме за Луоян (1,9 млн. жители) за вечерно шоу-спектакъл с участието на над 600 монаси и ученици от Шаолин на открито, в планинско ждрело, уникален по мащабите си и с виртуозни демонстрации на кунгфу умения. На другия ден отпътувахме за Шаолин.

Представата ми за манастира бе за един будистки храм, а се оказа комплекс от множество храмове, училища и общежития. В момента постоянно живущи там са около 70 монаси, но наоколо и в близкия град има над 25 кунгфу училища с хиляди ученици. В някои от най-добрите училища таксата достига до 20 000 юана (около 2500 евро), но въпреки това конкуренцията при кандидатстване е голяма.

Всъщност това са спортни училища, в които всеки ден освен обичайните предмети се изучават и по 3 часа кунгфу (включително в събота и неделя и без значение на температурата и времето). Посочено ни бе, че върховно майсторство постигат ученици, започнали обучение по кунгфу на 4-годишна възраст. Останалите в различна степен стават майстори, но не постигат върховно съвършенство на бойното изкуство.

Пред входа на Шаолин Храм в комплекса Шаолин Сред ученици по кунгфу в Шаолин С двама от постоянно живеещите монаси в Шаолин

Успешно завършилите училищата и висши спортни академии с профил по бойни изкуства са широко търсени за специалните части в армията и полицията и в сферата на охраната и са много добре заплатени. Момичетата обаче са около 1% от обучаващите се в кунгфу училищата и след завършване са търсени в спецслужбите, за лична охрана и други позиции. Рядко обаче създават семейства. Китайските мъже не ги предпочитат, защото се счита, че са непригодни за семеен живот и да бъдат майки. Нежността на жените е високо ценена в Китай и е в противоречие със силовото кунгфу майсторство.

В дворовете на Шаолин срещнахме ученици от училищата, които се различават от другите деца. Бе студено, а някои с тънки роби и препаски и носеха в ръцете си пособия, известни във филмите като оръжия.

Други са обути в нещо като навуща. След продължителна разходка из Шаолин посетихме дневно кунгфу представление на монаси и ученици в препълнена зала. Спектаклите са целодневни, със сменящи се участници, изпълненията им възторжено се аплодират. И тук с прилагане на религията и атрактивността на легендарния будистки Шаолин е разгърнат мащабен бизнес чрез множество магазини, ресторанти и други заведения.

Или бих обобщила: в Китай всичко е бизнес, но много стриктно се пази традицията, защото тя е привлекателна и показва идентичността на народа.

ШАНХАЙ

След Шаолин следващата спирка ни бе Шанхай, до който стигнахме с вътрешен полет (1212 км).

Шанхай е в Среден източен Китай – огромен мегаполис, пристанищен град на Източнокитайско море, което е част от Тихия океан. През града минава река Яндзъ с каналите й. В Шанхай живеят около 25-26 млн. души. Известен е като перлата на Изтока, финансовата столица на Китай, световен търговски център. Тук са позиционирани почти всички големи търговски брандове, световно пристанище е.

За запознаване с Шанхай програмата ни предвиждаше три дни. През първия ден проведохме няколкочасова разходка с туристически автобус, разгледахме основните забележителности на космополитния град, посетихме будистки храм, пешеходна разходка из историческата „Северна улица“, пешеходна разходка из централните булеварди и малки, стари улички; свободна разходка из оживените, шумни от търговията хиляди магазинчета и ресторантчета; организирана ни бе разходка с лодка из каналите (нещо като гондолите във Венеция), по-късно и вечерна разходка с корабче за разглеждане неописуемата красота на нощен Шанхай. Съвременен, модерен, космополитен град е Шанхай.

Старинната романтична част на Шанхай Нощен Шанхай с тв кула, висока 468 м

В следващите дни посетихме телевизионната кула на града – Перлата на Ориента (468 м), с въртящи се ресторанти – една от най-високите в Азия и света; известната улица „Нанкин” – най-дългата търговска улица в Китай. Посетихме фабрика за коприна. Представиха ни древни и модерни техники на обработка на бубените нишки и красиви копринени продукти (дрехи, бельо и др.). Вечерта завърши с посещение на спектакъл – акробатично шоу.

МАКАО

На сутринта пътуваме до Макао с друг вътрешен полет (1290 км). Градът се намира в най-южната част на Китай, бивша португалска колония и от 1999 г. е автономен град в рамките на Китай. Територията му е малка (29 кв.км), с население около 650 000 души. Основен бизнес на града са хазартът и туризмът и развитието им е придобило колосални измерения. След връщането му на Китай огромен брой китайски магнати посещават казината и печалбите нарастват дотолкова, че достигат 7 пъти печалбите на казината в Лас Вегас. Американците се ориентират бързо към печелившите зони и бизнеси по света и масово разкриват свои обекти в Макао. Тук е съсредоточен хазартният бизнес на Азиатския Изток и Юг, който бурно се развива с развитието на Китай. От групата ни обаче никой не спечели в казиното, което посетихме.

Казино в Макао с огромни игрални зали

Тук за първи път след две седмици в Китай можехме на разходката си в Макао да хапнем с брат ми стек и да се насладим на нашата си кухня.

ХОНКОНГ

В края на деня със свръхбърз ферибот за 45 минути преодоляхме 62 км до Хонконг. Настаниха ни в един от небостъргачите и виждахме красотата на нощен Хонконг и на пристанището. Хонконг означава „ароматно пристанище“.

Там научихме, че жилищата и въобще имотите са непосилно скъпи за хората, защото земята е много малко и са принудени да живеят в небостъргачи. В Шанхай и Хонконг имотите достигат до 40 000 щатски долара за кв.м, което въпреки високите доходи е непосилно за хората. Оказа се, че средните жилища са около 16 кв.м и е голямо постижение придобиването им. Високият стандарт на живот обаче води и до високи цени, така един литър бензин или дизел е около 3 щатски долара.

Изглед към Хонконг от крайбрежната алея Изглед към Хонконг от връх Виктория

Седмици след нашето отпътуване там се случи ужасна, неописуема трагедия! От новините разбрах, че загиналите са над 128 души и много хора са в неизвестност. Изпитвам огромно съчувствие към пострадалите и като си представя, че само преди дни бяхме там и нощувахме на 42-и етаж в подобен небостъргач…

Хонконг е мегаполис, специален административен район на Китай. Върнат е от Англия през 1997 г. За по-лек преход заедно с Макао получават временна автономия за 50 години. Хонконг е с територия едва от 1115 кв. км и тук живеят 7,5 млн. души (6726 души на кв. м), от тях над 93% китайци. За сравнение – България е с площ от 111 000 кв.км, с 6,5 млн. души (58,6 души на кв.м), което предпоставя начина на живот на хората и скъпите имоти в зоната. Представете си само, в осемте изгорели небостъргача са живели 4000 души, или средно по 500 души в сграда. Колосално пренаселване! И причината е интензивният финансов и търговки бизнес и високият стандарт на живота.

Мегаполисът е с важно икономическо, финансово и политическо значение не само за Китай, а и за цяла Югоизточна Азия. Животът и бизнесът тук протичат по-скоро както при английското управление, отколкото по китайски. Официални езици са английски и кантонски китайски. Кантонският китайски е официален и в Макао и е най-сложният и най-старият, но със стандартния китайски мандарин са взаимно неразбираеми. Оказа се, че говорният кантонски китайски има 6 тона, с които може да се променя значението на всяка дума според тона.

Като един от най-значимите финансови центрове в света, основен бизнес е и търговията (безмитна зона е), банковото дело, пристанищна дейност и др. Хазартът е забранен, с изключение при конни надбягвания, поради което се посещават казината на отстоящия само на 62 км Макао.

Направихме пълна обиколка с туристически автобус, а по-късно и пешеходна разходка, най-вече по красивата крайбрежна „Алея на звездите“ срещу пристанището. Фантастично място за отдих, разходки и пазаруване. Моловете са навсякъде. След това с корабче обиколихме и заливите. След обяд с влакче се качихме на връх Виктория за разглеждане панорамата на града отвисоко. Гледката е величествена и открива мащабите на строителството на небостъргачи. Великолепна и незабравима гледка. Мястото на върха е оживено, с множество магазини и ресторанти.

За съжаление след вечеря в хотела, отново с традиционни китайски ястия, трябваше да приготвим багажа си за отпътуване към Истанбул. Полетът бе много дълъг и труден, но впечатленията ни толкова ярки, та ми се струва, че опознах Китай и хората до степен без проблем да започна съвместен бизнес, ако бях поне с 20 години по-млада.

Екскурзията до Китай е от най-хубавите ми преживявания, при това съм била на всички по-значими места в Европа, Африка, а сега и в Азия. Горещо препоръчвам – идете! Идете и вижте древния и модерен Китай! Ще бъдете впечатлени. Убедена съм, че скоро ще бъде хит дестинация за туризъм, а за предприемчивите българи – и за бизнес.

Подготви ЛАЛКА БЕНГЮЗОВА