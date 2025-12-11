/продължение/
ПРОГРАМАТА
Двуседмичната програма на екскурзията ни включваше изключителна грижа за нас – водиха ни и на масаж в огромен център по физиотерапия, бяхме на разходка с рикши, лодки и гондоли, безплатен превоз до Макао и от Макао с бърз ферибот до Хонконг, а там отново обиколка с ферибот из заливите на Хонконг, с влакче качване до връх Виктория за панорамно наблюдение на Хонконг.
Срещнаха ни с откривателя на Теракотената армия. Някои искаха коприна – заведоха ни във фабрика; други искаха бижута – посетихме предприятие за производство и обработка на перли, друго предприятие за нефрит; потърсихме сувенири – теракотени войници – заведоха ни в топ предприятието, ремонтиращо оригиналните теракотени войници. Заведоха ни на два спектакъла по кунгфу в манастира Шаолин – вечерен (платен) и дневен (безплатен за нас); страхотна вечерна разходка из ръкавите на река Яндзъ в Шанхай и обиколка на голяма акватория, за да се докоснем до неописуемата красота на нощен Шанхай; безплатен спектакъл на опера с вечеря, и още, и още. Изключително богата програма на екскурзията, която силно препоръчвам.
ТЕРАКОТЕНАТА АРМИЯ
Гробницата на император Цин Шъхуан с теракотената му армия е построена в периода около 248 г. пр.н.е. Шъхуан е императорът обединител на Китай, но с кратък живот (умира на 39 години). През цялото си управление строи гробницата си с теракотени войници, чиито брой е неизвестен. От 1974 г., когато гробницата е открита, досега са открити и възстановени 8099 войници, но се откриват нови и нови. Гробницата на императора не е отворена, защото според историческата хроника той е погребан в живак, за да не се оскверни тялото му. С изследвания е доказана токсичност в зоната и гробницата остава непокътната. Строежът й поглъща огромни, непосилни данъци за поданиците и след смъртта на императора в яростта си народът унищожава теракотените войници, поради което се откриват счупени.
Откривателят е млад мъж и помощници земеделци, които през 1974 г., копаейки на нива за кладенец, откриват глинена глава и части от ръце. Допускат, че са предмети за магии. Съобщават на властите, те на археолозите и така се поставя началото на откритието на Великата теракотена армия. За възстановяването й са създадени научни колективи от анатоми и скулптори за сглобяване на телата, химици за проучване състава на глината и технологията на печенето й, за проучване как е издържала непроменена над 2240 години вкопана в земята и други специалисти по възстановяване на армията.
Посетихме предприятието, отговорно за възстановяване на новооткритите войници, които изготвят и теракотени миниатюри (на императора, генерали, офицери и войници) за туристи и гости, каквито си закупихме и ние.
Новооткритите зони на огромната гробница са в 4 покрити зали, всяка от които е с възстановителни процеси в различни фази. Войниците са с различни лица и се допуска, че възпроизвеждат реални войници от древността. Косата на войниците е в кок и в зависимост на коя страна е кокът – на другата страна е било оръжието на войника – меч, стрели, лък, копие или друг вид оръжие. Досега са открити 16 генерали и 1 генерал монгол. Разпознат е по мустака, ръста и други особености. Впрочем и сега северняците китайци са по-високи от южняците.
Залите на Теракотената армия сега са огромен музеен комплекс, а наоколо има голям търговски и развлекателен комплекс с множество магазини, ресторанти и хиляди туристи, които на драго сърце спомагат за развитието на китайската икономика.
Водачът ни посочи, че в знак на благодарност държавата е попитала откривателя и собственик на нивата как да му благодарят и да го възнаградят. Той помислил и поискал свободно да прави бизнес в зоната на имотите си. Човекът е жив, възрастен и местният ни водач бе уговорил среща на групата ни с него, което бе наистина голям късмет. Понастоящем печели от каталози, има магазин за сувенири и ресторант. Бе любезен да ни даде автограф на каталозите на гробницата, да положи собствения си червен печат и любезно да позира за снимките ни.
ШАОЛИН
После отпътувахме за Луоян (1,9 млн. жители) за вечерно шоу-спектакъл с участието на над 600 монаси и ученици от Шаолин на открито, в планинско ждрело, уникален по мащабите си и с виртуозни демонстрации на кунгфу умения. На другия ден отпътувахме за Шаолин.
Представата ми за манастира бе за един будистки храм, а се оказа комплекс от множество храмове, училища и общежития. В момента постоянно живущи там са около 70 монаси, но наоколо и в близкия град има над 25 кунгфу училища с хиляди ученици. В някои от най-добрите училища таксата достига до 20 000 юана (около 2500 евро), но въпреки това конкуренцията при кандидатстване е голяма.
Всъщност това са спортни училища, в които всеки ден освен обичайните предмети се изучават и по 3 часа кунгфу (включително в събота и неделя и без значение на температурата и времето). Посочено ни бе, че върховно майсторство постигат ученици, започнали обучение по кунгфу на 4-годишна възраст. Останалите в различна степен стават майстори, но не постигат върховно съвършенство на бойното изкуство.
Успешно завършилите училищата и висши спортни академии с профил по бойни изкуства са широко търсени за специалните части в армията и полицията и в сферата на охраната и са много добре заплатени. Момичетата обаче са около 1% от обучаващите се в кунгфу училищата и след завършване са търсени в спецслужбите, за лична охрана и други позиции. Рядко обаче създават семейства. Китайските мъже не ги предпочитат, защото се счита, че са непригодни за семеен живот и да бъдат майки. Нежността на жените е високо ценена в Китай и е в противоречие със силовото кунгфу майсторство.
В дворовете на Шаолин срещнахме ученици от училищата, които се различават от другите деца. Бе студено, а някои с тънки роби и препаски и носеха в ръцете си пособия, известни във филмите като оръжия.
Други са обути в нещо като навуща. След продължителна разходка из Шаолин посетихме дневно кунгфу представление на монаси и ученици в препълнена зала. Спектаклите са целодневни, със сменящи се участници, изпълненията им възторжено се аплодират. И тук с прилагане на религията и атрактивността на легендарния будистки Шаолин е разгърнат мащабен бизнес чрез множество магазини, ресторанти и други заведения.
Или бих обобщила: в Китай всичко е бизнес, но много стриктно се пази традицията, защото тя е привлекателна и показва идентичността на народа.
ШАНХАЙ
След Шаолин следващата спирка ни бе Шанхай, до който стигнахме с вътрешен полет (1212 км).
Шанхай е в Среден източен Китай – огромен мегаполис, пристанищен град на Източнокитайско море, което е част от Тихия океан. През града минава река Яндзъ с каналите й. В Шанхай живеят около 25-26 млн. души. Известен е като перлата на Изтока, финансовата столица на Китай, световен търговски център. Тук са позиционирани почти всички големи търговски брандове, световно пристанище е.
За запознаване с Шанхай програмата ни предвиждаше три дни. През първия ден проведохме няколкочасова разходка с туристически автобус, разгледахме основните забележителности на космополитния град, посетихме будистки храм, пешеходна разходка из историческата „Северна улица“, пешеходна разходка из централните булеварди и малки, стари улички; свободна разходка из оживените, шумни от търговията хиляди магазинчета и ресторантчета; организирана ни бе разходка с лодка из каналите (нещо като гондолите във Венеция), по-късно и вечерна разходка с корабче за разглеждане неописуемата красота на нощен Шанхай. Съвременен, модерен, космополитен град е Шанхай.
В следващите дни посетихме телевизионната кула на града – Перлата на Ориента (468 м), с въртящи се ресторанти – една от най-високите в Азия и света; известната улица „Нанкин” – най-дългата търговска улица в Китай. Посетихме фабрика за коприна. Представиха ни древни и модерни техники на обработка на бубените нишки и красиви копринени продукти (дрехи, бельо и др.). Вечерта завърши с посещение на спектакъл – акробатично шоу.
МАКАО
На сутринта пътуваме до Макао с друг вътрешен полет (1290 км). Градът се намира в най-южната част на Китай, бивша португалска колония и от 1999 г. е автономен град в рамките на Китай. Територията му е малка (29 кв.км), с население около 650 000 души. Основен бизнес на града са хазартът и туризмът и развитието им е придобило колосални измерения. След връщането му на Китай огромен брой китайски магнати посещават казината и печалбите нарастват дотолкова, че достигат 7 пъти печалбите на казината в Лас Вегас. Американците се ориентират бързо към печелившите зони и бизнеси по света и масово разкриват свои обекти в Макао. Тук е съсредоточен хазартният бизнес на Азиатския Изток и Юг, който бурно се развива с развитието на Китай. От групата ни обаче никой не спечели в казиното, което посетихме.
Тук за първи път след две седмици в Китай можехме на разходката си в Макао да хапнем с брат ми стек и да се насладим на нашата си кухня.
ХОНКОНГ
В края на деня със свръхбърз ферибот за 45 минути преодоляхме 62 км до Хонконг. Настаниха ни в един от небостъргачите и виждахме красотата на нощен Хонконг и на пристанището. Хонконг означава „ароматно пристанище“.
Там научихме, че жилищата и въобще имотите са непосилно скъпи за хората, защото земята е много малко и са принудени да живеят в небостъргачи. В Шанхай и Хонконг имотите достигат до 40 000 щатски долара за кв.м, което въпреки високите доходи е непосилно за хората. Оказа се, че средните жилища са около 16 кв.м и е голямо постижение придобиването им. Високият стандарт на живот обаче води и до високи цени, така един литър бензин или дизел е около 3 щатски долара.
Седмици след нашето отпътуване там се случи ужасна, неописуема трагедия! От новините разбрах, че загиналите са над 128 души и много хора са в неизвестност. Изпитвам огромно съчувствие към пострадалите и като си представя, че само преди дни бяхме там и нощувахме на 42-и етаж в подобен небостъргач…
Хонконг е мегаполис, специален административен район на Китай. Върнат е от Англия през 1997 г. За по-лек преход заедно с Макао получават временна автономия за 50 години. Хонконг е с територия едва от 1115 кв. км и тук живеят 7,5 млн. души (6726 души на кв. м), от тях над 93% китайци. За сравнение – България е с площ от 111 000 кв.км, с 6,5 млн. души (58,6 души на кв.м), което предпоставя начина на живот на хората и скъпите имоти в зоната. Представете си само, в осемте изгорели небостъргача са живели 4000 души, или средно по 500 души в сграда. Колосално пренаселване! И причината е интензивният финансов и търговки бизнес и високият стандарт на живота.
Мегаполисът е с важно икономическо, финансово и политическо значение не само за Китай, а и за цяла Югоизточна Азия. Животът и бизнесът тук протичат по-скоро както при английското управление, отколкото по китайски. Официални езици са английски и кантонски китайски. Кантонският китайски е официален и в Макао и е най-сложният и най-старият, но със стандартния китайски мандарин са взаимно неразбираеми. Оказа се, че говорният кантонски китайски има 6 тона, с които може да се променя значението на всяка дума според тона.
Като един от най-значимите финансови центрове в света, основен бизнес е и търговията (безмитна зона е), банковото дело, пристанищна дейност и др. Хазартът е забранен, с изключение при конни надбягвания, поради което се посещават казината на отстоящия само на 62 км Макао.
Направихме пълна обиколка с туристически автобус, а по-късно и пешеходна разходка, най-вече по красивата крайбрежна „Алея на звездите“ срещу пристанището. Фантастично място за отдих, разходки и пазаруване. Моловете са навсякъде. След това с корабче обиколихме и заливите. След обяд с влакче се качихме на връх Виктория за разглеждане панорамата на града отвисоко. Гледката е величествена и открива мащабите на строителството на небостъргачи. Великолепна и незабравима гледка. Мястото на върха е оживено, с множество магазини и ресторанти.
За съжаление след вечеря в хотела, отново с традиционни китайски ястия, трябваше да приготвим багажа си за отпътуване към Истанбул. Полетът бе много дълъг и труден, но впечатленията ни толкова ярки, та ми се струва, че опознах Китай и хората до степен без проблем да започна съвместен бизнес, ако бях поне с 20 години по-млада.
Екскурзията до Китай е от най-хубавите ми преживявания, при това съм била на всички по-значими места в Европа, Африка, а сега и в Азия. Горещо препоръчвам – идете! Идете и вижте древния и модерен Китай! Ще бъдете впечатлени. Убедена съм, че скоро ще бъде хит дестинация за туризъм, а за предприемчивите българи – и за бизнес.
Подготви ЛАЛКА БЕНГЮЗОВА