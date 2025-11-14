Дългоочакваният старт на депото в Джерман отново отложен поради компрометиран от дъждовете път

Община Дупница прави спешен ремонт на довеждащата инфраструктура до сепариращата и компостираща инсталация за своя сметка

Довеждащата инфраструктура на сепариращата и компостираща инсталация за битови отпадъци в село Джерман е компрометирана и не може да се използва. Поради дъждовете през последните седмици пътят към съоръжението не е годен за преминаването на големите камиони, натоварени с голямо количество битов отпадък. За да се избегне аварирането на тежкотоварните автомобили, от кметството правят спешен ремонт на пътя за своя сметка.

„Става въпрос за пътя, който е от направлението Дупница-Блажиево-Грамаде към самата инсталация. Това е участък от около 200 метра. След последните дъждове той е компрометиран и там в момента не може да влизат товарни автомобили поради опасност от авариране на пътното платно. Сега там се извършват възстановителни работи, като се изземва частта, която е най-отгоре на пътя, правят се отводнителни канавки и шахта, която да прибира повърхностните води. Впоследствие ще бъде извършено и засипване с фракция чакъл, която да уплътни пътя и да има достъп до него. Освен това по експлоатационните съоръжения на самата инсталация се появиха едни валяци, които довеждат до невъзможност самата лента да бъде в състояние на движение и да бъдат приемани отпадъци. Това е в гаранционния срок, така че в момента се отстранява. Към момента обаче не мога да се ангажирам със срок докога. Екипи работиха през миналата седмица, продължават и през тази. Да се надяваме, че в най-скоро време проблемите ще бъдат отстранени“, коментира кметът на Дупница Първан Дангов.

Той уточни, че пътят е предвидено да бъде изграден на втория етап във връзка с изграждането на самата клетка на регионалното депо, който все още чака процедура по одобрение на изпълнител и финансиране.

Пътят до сепариращата и компостираща инсталация в село Джерман не е годен поради дъждовете през последните седмици (сн.2,3,4) сн.3 сн.4



„Това е пропуск на предишното проектиране – че самият път не е бил предвиден да бъде финансиран в първия етап до самото съоръжение за разделянето на отпадъците. Така че ремонтът на пътя сега ще бъде за наша сметка. Разбира се, ние ще потърсим впоследствие варианти да си възстановим онова, което ще дадем като разход. Това ще стане на втория етап, при самото възлагане на строителството на клетката. Отнема повече време, не толкова средства и транспорт, тъй като докарваните материали са от общината и са свързани с транспортни разходи. Същото важи и за самото закупуване на материалите, но да се надяваме, че това няма да натовари кой знае колко план-сметката за изграждането на пътя. Той е важен, защото трябва да има широк габарит и да се разминават поне два автомобила. Те ще са натоварени с битов отпадък и това допълнително увеличава теглото и съответно претенциите към носимоспособността на пътя. Така че не може пътят да бъде оставен в състояние да има кал по него или пък, не дай Боже, да стигаме до ситуация автомобилите да аварират и да се налага да бъдат дърпани. Сега правим така, че да бъде в добра експлоатационна годност, за да има възможност да влизат автомобили с голям товар“, завърши градоначалникът.

Припомняме, че в края на октомври кметовете на Дупница, Сапарева баня и Бобов дол проведоха среща относно предстоящото пускане в експлоатация на сепариращата и компостираща инсталация в депото край село Джерман. На 3 ноември изтече 45-дневният срок, в който избраната фирма за оператор „Евро Импекс“ трябва да е готова с довършителните дейности и реално да започне работа. През месец май тази година кметството подписа договор с представители на въпросната фирма, която е специализирана в експлоатацията на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.

Инсталацията за третиране на смесен битов отпадък е с работен капацитет от 14 342 тона годишно, докато обемът на тази за компостиране е 4173 тона за 12 месеца. Подписаният контракт е на стойност 9 530 477 лева без ДДС, а срокът за изпълнението му бе 3 години.

Общините участваха с дял от по 4 008 554 лева. Съоръжението бе изградено от ДЗЗД „Еко инженеринг 2019“ с управител Володя Карамитев и с участието на Камен Василев от „Строймонтаж“ и Владимир Карипов. Официалното откриване на депото бе в края на 2023 година, а по-късно бяха изградени комуникациите като ток, вода и др. Там имаше известно забавяне поради жалба, входирана от Олга Китанова, която беше заместник на бившия кмет и настоящ областен управител на Кюстендилска област – Методи Чимев. Според нея екипът на Първан Дангов изгражда тези връзки незаконно и поради тази причина проектът беше спрян за няколко месеца през пролетта на 2024 година. Впоследствие обаче изграждането на комуникационните връзки бе възобновено и доведено до успешен край. Така в третия ден от месец ноември се очакваше инсталацията за сепариране и компостиране най-накрая да заработи на пълни обороти. Обилните дъждове през последните седмици обаче причиниха компрометирането на довеждащия път и от общината в момента правят всичко възможно да го приведат в експлоатация възможно най-бързо.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ