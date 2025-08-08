Дълго чаканият централен нападател от Нигерия пристигна при комитите

Дълго чаканият нигериец пристигна в Петрич и вече тренира с “Беласица“. Казва се Питър Оламилекан Ахису, роден е през 2004 г., играе на поста централен нападател и идва от „Чайна Таун Академи“, базиран в 8-милионния Лагос, бившата столица на Нигерия. Питър дойде у нас със съдействието на футболния агент Георги Петров-Макето, който допреди 1 г. оперативно ръководеше делата на бяло-червените.

Питър Ахису Прощална снимка на нигериеца (в средата) с досегашните му треньори от летището в Лагос на път за България Моментът за отлепването на бразилеца Т. Пасос от трибуните е близо



„Питър се размина с „Беласица“ преди 3 години, тогава наистина беше сериозна опция за петричкия тим. После премина през Израел, където опита трансфер в тамошния „Ирони Кириат Шмона“, дори записа няколко мача за U19 на отбора, но нещата в крайна сметка не са се получили, поради разминаване с параметрите по договора му и Ахису се е прибрал в родината си. Футболното му досие подсказва, че е бил селектиран за голям европейски отбор, чието име няма да спомена. Смятам, че ще пробие с успех в европейския футбол, подобно на Куфре Ета и Аксел Таонса“, коментира Макето вчера. Спортният директор на „Бела“ Герасим Заков, който наследи Г. Петров на управленския стол, призна, че не е гледал на видео изяви на последното кандидат-попълнение в състава на петричани. „Тепърва ще преценяваме нападателя от Нигерия, да видим какво ще излезе“, лаконичен бе Г. Заков. Той допълни, че най-после документите на бразилеца Тони Пасос са готови и той е получил състезателни права за „Бела“. „Тони вече е изряден, но е след контузия в глезена. Най-вероятно изглежда официалният му дебют да се случи при домакинството на „Спартак“ (Пл) идната седмица“, завърши Г. Заков.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





