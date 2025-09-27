Държавен имот, даден на ПП ГЕРБ за клуб, и микробус поиска от ОбС председателят на настоятелството към Съюза на слепите в Благоевград проф. В. Жечев

Някогашното заведение “Каменица“ на ул. „Райко Даскалов“ в топ центъра на Благоевград под площад „Македония“ да се предостави за клуб на Съюза на слепите, поискаха от местния парламент председателят на организацията Васил Тодоров и председателят на настоятелството проф. Васил Жечев. От името на 110 членове проф. Жечев взе вчера думата на сесията на ОбС – Благоевград и настоя съветниците да решат два основни проблема на съюза, свързани с клубната база и с транспорта.

„От година се опитваме да направим така, че запустялото помещение, което стои в бурени и разруха, да се превърне в прекрасна клубна база на членовете на съюза. Сега 110 човека се блъскат в 2 стаички до пощата, а това помещение стои като паметник на толерантността на благоевградчани, като може да стане дом на добротата, дом, в който нашите съграждани в неравностойно положение да се чувстват добре в центъра на Благоевград и да не се крият по мазета. Желаем вие като наши избраници, хора, които сте сериозни, да решите и изведете този върпрос веднъж завинаги в полза на членовете на съюза в неравностойно положение.

Вторият проблем е с придвижването на живеещите членове в кварталите „Струмско“ и „Еленово“. Не всички могат да си вземат такси до центъра и един микробус, пригоден за инвалидни колички, ще е изключително полезен за тази цел, да се предостави за ползване от ръководството на Съюза на слепите. Акъл не даваме, но смятам, че е назрял моментът ОбС да направи специален, извънреден съвет, свързан с проблемите на хората в неравностойно положение, да ни дадете срок всички организации да се подготвят и да се направи дългосрочна програма. Така ОбС да остане в историята, че е направил нещо за тези хора и градът ни да се превръща в град на добротата“, каза пред местния парламент проф. Жечев.

Изказването му смути общинските съветници, които са наясно, че поисканото помещение не е общинска собственост и с него се разпорежда не общината, а държавата в лицето на областния управител. Искрен Узунов предложи да се огледат подходящи общински помещения, за да се удовлетвори искането на Съюза на слепите, и да не останат членовете му с убеждението, че съветниците не искат да помогнат.

Кметът Байкушев потвърди, че имотът е държавна собственост и че общината не може пряко да влияе на вземането на решение за стопанисването му на областната управа. „Провели сме предварителни разговори с областната управа и се надявам, че ще се намери решение, ако това е възможно, от законодателството, които уреждат разпореждането с държавната собственост. Ако това стане, би било много удачно решение“, каза М. Байкушев.

Справка на вестник „Струма“ показа, че със заповед на областния управител от 2021 г. помещението е предоставено с договор за безвъзмездно право на ползване по Закона за политическите партии на ПП ГЕРБ. Договорът е за 10 г.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






