ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ! Началникът на РУО Ив. Златанов: Кандидат-гимназистите в Благоевград са с 18 повече, което не е предпоставка за завишаване броя на паралелките

Съгласно целевите стойности на МОН 58.73% от постъпващите осмокласници трябва да бъдат обхванати от професионалното образование

Кандидат-гимназистите в Благоевград са с 18 повече в сравнение с миналата година, като този брой не е предпоставка за завишаване на паралелките.

Съгласно целевите стойности, спуснати от МОН, 58.73% от постъпващите осмокласници трябва да бъдат обхванати от професионалното образование. Това са част от акцентите, свързани с държавния план-прием за учебната 2026/27 г. Така важната тема бе обсъдена по време на двудневно съвещание между директорите на училищата в Пиринско и експерти от РУО начело с началника Ивайло Златанов.

Малко преди срещата, състояла се в Банско, ученици от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ в града отправиха поздрав към присъстващите.

Съвещанието започна с едноминутно мълчание в памет на директора на СУ – Симитли Таня Янкова.

Във връзка с изграждането и откриването на СТЕМ центрове бяха представени добри практики от образователни институции, след което началникът на РУО коментира и внесе разяснения по редица въпроси.

Обърна внимание и на идеята на МОН за преструктуриране на етапите на образование и връщане на стария модел 4+4+4, тоест преминаването на 8 клас към основното образование, както беше преди приемането на новия закон.

„За мен през 2016 г. бе направена грешка и сега констатираме, че само в България приемът след завършено основно образование е след 7 клас.

Всички сме наясно, че няма как един седмокласник, респективно неговите родители да поемат ангажимент в каква посока ще се развива съответното дете от гледна точка на потенциал, възгледи, възможности и нагласи“, посочи началникът на РУО и посъветва директорите да мислят в тази посока.

Що се касае до държавния план-прием, бе акцентирано, че съгласно правилата на МОН и държавната политика за следващата учебна година 58.73% от постъпващите осмокласници трябва да бъдат обхванати от професионалното образование, тоест да се обучават в професионални гимназии/паралелки, останалите 41.27% са за профилирано обучение.

Имайки предвид, че за тази учебна година целевата стойност бе 57.58%, то завишаването не е осезаемо.

Добрата новина е, че отпада изискването определен брой от предлаганите паралелки, а именно 62.04% за м.г., да са в СТЕМ направленията.

Съгласно статута осмокласници имат право да обучават 60 от общо 118 училища в областта. От тях интерес и претенции към приема след 7 клас проявяват 54 образователни институции – 6 профилирани гимназии, 18 професионални, 24 средни училища и 6 обединени училища.

Основният фактор при план-приема е броят на учениците. Във връзка с това бяха представени и конкретни цифри по випуски. Най-много – 2957, са десетокласниците, учениците в 9-и клас са 2913, в 8-и – 2677. Шестокласниците са 2677, а петокласниците 2918. След това кривата върви надолу и стига до 2586 ученици в 1 клас, като около тези цифри гравитират и обхванатите от предучилищното образование, тоест децата на 4-5-6-годишна възраст, посещаващи детските градини.

На областно ниво кандидат-гимназистите са с 62-ма повече от миналата година, като последва и разбивка по общини и реализираният прием за последните три години.

Конкретно за община Благоевград седмокласниците са с 18 повече. Миналата година са били 638, а в 10-те училища с общо 30-те паралелки, от които 15 профилирани и 15 професионални училища, са постъпили 766 осмокласници. Големият въпрос е дали и колко ще дойдат от други общини и области, тъй като демографската криза е ясно изразена в редица населени места.

„Считам, че 18 ученици повече не е основателна причина за завишаване броя на паралелките“,

категоричен бе началникът на РУО.

Сред общините с най-голям прираст на 59 кандидат-гимназисти е Петрич. Там, както стана ясно, ще се търси начин за възстановяване на паралелката в СУ – Коларово, където тази година не постъпиха осмокласници, и увеличаване броя на учениците в ПГМЕТ /Професионалната гимназия по механо-електротехника/.

В Сандански бъдещите осмокласници са с 18 повече, в Банско със 7 по-малко, в Разлог намаляват с 12, в Белица с 14. В Гърмен, където миналата година бе закрита паралелка, се наблюдава прираст на 20 кандидат-гимназисти. Притеснително обаче е, че там има голямо движение на ученици. Така например за настоящата 2025/26 г. в училищата са постъпили 74 осмокласници от 144, завършили основно образование.

В Гоце Делчев седмокласниците са с 14 повече. И в трите училища – Математическата гимназия, Неврокопската професионална гимназия и Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство, постъпват много ученици и от други общини. В момента осмокласниците са 405, което е със 158 повече от завършилите седмокласници, или както изчисли началникът на РУО – завишаването е с 25% в сравнение с други общини. Той коментира и че именно Гоце Делчев е общината с най-висок дял на привлечени ученици, и поздрави директорите на ПМГ, НПГ и ПГ по МСС.

В Сатовча дефицитът е от минус 10 кандидат-гимназисти. Любопитното е, че там директорите на 5-те училища – СУ във Вълкосел, Кочан, Сатовча, Слащен и ОбУ в Плетена, са постигнали договорка помежду си и прилагат своеобразна ротация при предлагането на професионални и профилирани паралелки.

Думата поиска директорът на СУ – Сатовча Джеват Дунчев, който обясни, че вече са провели среща, нещата са изяснени и ротацията продължава. Така предложението за план-прием ще бъде реализираните за тази година професионални паралелки в Сатовча и Кочан да бъдат заменени с профилирани. Съответно обратният процес да се случи в Слащен и Вълкосел, като обединеното училище в Плетена остава с обучение по професия.

Ученици от НУ- Банско поздравиха присъстващите, а директорът Е. Тренчева подари на началника на РУО книга за образователното дело

Казаното от Дж. Дунчев за постигнато съгласие бе посрещнато с думите „Браво“ от други директори, а началникът на РУО коментира, че действително ситуации и възникнали проблеми би следвало да се решават в самата образователна система и с взаимно разбирателство и колегиалност.

Посочено бе и че на фона на намаляващия брой на учениците идеята е с общи усилия да се запази настоящата училищна мрежа.

Като травмиращ бе определен фактът, че за последните 20 години на областно ниво са закрити 18 училища, 6 от които в община Благоевград.

Ив. Златанов изтъкна, че при план-приема ще бъдат вземани под внимание стратегии, прогнози и планове за развитие на общините и областта.

„Много ми се иска на тези срещи да присъстват и представители на местната изпълнителна власт. Да дойдат и да кажат какви са стратегиите и плановете им“, заяви началникът на РУО и сподели, че досега не е чул представител на места изпълнителна власт /кметове, зам. кметове, директори на дирекции/ да е споделил подобна информация и приемът да бъде съобразен с това.

Също така стана ясно, че

за разлика от предходните години, сега няма да се провеждат срещи с бизнеса. Причината е ниската ефективност и като цяло незаинтересованост от страна на работодатели,

които често отправят критики към образованието, но в същото време предпочитат да не поемат конкретни ангажименти за подготовката на кадри. Пример в това отношение е дуалната система, при която Пиринско сериозно изостава в сравнение с други области. Въпреки опитите и усилията от страна на образователни институции подобно обучение се реализира само в две училища – Благоевградската професионална гимназия и СУ „Антон Попов“ – Петрич, именно защото работодатели не искат да се обвързват с практическото обучение на ученици, сключване на договори, заплащане…

Моменти от съвещанието, на което Ив. Златанов и инж. Николова внесоха разяснения за държавния план-прием

директорът на СУ – Сатовча Дж. Дунчев обясни за прилаганата ротация

Важен фактор за план-приема е осигуряване на полудневна организация на учебния ден.

„Това е текст, който е регламентиран в закона.

Всички останали интерпретации, че първия срок сте сутрин, а втория – следобед, но иначе сте на една смяна, са некоректни и недостойни

за коментар от вас като директори. Полудневната организация на учебния ден е преди обяд. И към това се стремим всички ние. Иначе в населени места, в които има повече от едно училище, сутрин в 7 часа се движат само ученици и учители. И първия час – от 7:30 до 8:10 ч., всички спят“, бе пределно ясен шефът на РУО.

В анализа бе включена и статистика за броя на реализираните паралелки за предходните три години, новите правила, или по-скоро ограничения за интензивното/разширено изучаване на чужди езици, за което „Струма“ писа в отделен материал.

Старши експертът по професионално образование инж. Антоанета Николова акцентира на новия списък на професиите, влизащ в сила от 1 януари 2026 г. Това означава, че план-приемът ще се прави по този списък, който е съпътстван от множество документация, а част от нея се изработва и в момента.

„Искам да поясня, че старият списък бе съставен от специалности и професии, а новият е само от професии“,

подчерта инж. Николова и обясни, че новият списък е окрупнен и близо 100 специалности са премахнати, обединени в широкопрофилни професии.

На някои от професиите, например в областта на изкуствата – като „Рекламна графика“ и „Графичен дизайн“, наименованията са същите, тоест не са се променили. Други специалности – като „Системно програмиране“, „Приложно програмиране“ и „Програмно осигуряване“, преминават в една професия, наречена „Създаване на софтуер“.

40 от професиите в новия списък са от дигиталния и зеления сектор, в направления като „Интегриране на дигитални технологии“, „Дизайн на дигитални медии и печат“, „Разработка на софтуер“, „Зелени технологии, кръгова икономика и устойчиво развитие“, „Дигитално проектиране на мебели и интериор“, „Безпилотни летателни апарати“, „Механизация и цифровизация в аграрния сектор“ и др.

А иначе от неофициални разговори репортер на „Струма“ научи, че

едно от основните притеснения на професионалните гимназии и училища с професионални паралелки са свързани с факта, че има нов списък на професиите, но не са публикувани типовите учебни планове.

Липсата на така важния документ и новостите, в това число и окрупняването на професиите, пораждат и тревоги дали учителите по специални предмети ще имат достатъчно часове и съответно пълен норматив.

„Имаме уверения на експертите от МОН, че от 182 професии в новия списък по 155 се изготвят държавните образователни стандарти, като са обхванати всички професии, по които досега е извършван план-прием“, внесе важно уточнение старши експертът по професионално образование и допълни, че според казаното от МОН

до средата или най-късно до края на януари ще бъдат качани всички учебни планове.

Важно условие при планирането на предлаганите паралелки по професии е наличието на материално-техническа база и педагогическият персонал.

„Просто ако нямате база, в която да обучавате учениците, и квалифицирани учители за съответната професия, няма как да направите тази стъпка“, каза на директорите инж. Николова.

Във връзка с постъпили въпроси от училища за разкриване на професии в областта на здравните грижи – като „Парамедик“ и „Здравен асистент“, стана ясно, че е направена консултация с МОН и отговорът е, че засега в средната степен на образованието се подготвят само „Асистент на лекар по дентална медицина“. Другите две професии не се препоръчват в гимназии и средни училища.

На финала инж. Николова, която отговаря за държавния план-прием на областно ниво, призова директорите да водят честа колегиална кампания.

Началникът на РУО изрази надежда, че предстоящите срещи за план-приема ще са смислени, пълноценни и съдържателни, и отправи апел към бизнеса и местната изпълнителна власт за съпричастност и ангажираност при изготвянето на становища и съгласуването на предложенията. СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА