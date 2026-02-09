Дъщерята на гоцеделчевския хотелиер Ив. Кацилов пак в нарушение: Хванаха я в незаконно пълнене от Стъргач дере на водоем и котлован

Гоцеделчевският хотелиер Иван Кацилов влезе в групата на бизнесмените, решили да пестят от задължителните такси. В случая става въпрос за непозволено от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” водовземане от Стъргач дере, от което фирмата му „Рибарник Неврокоп“ ЕООД, чийто управител е дъщеря му Вероника, решила да си пълни инкогнито водоем и котлован. Нарушението е констатирано през ноември миналата година, но едва този петък на фирмата е връчен акт за установяване на административно нарушение. Съгласно чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закова за водите за ползване на водни обекти, водностопански съоръжения и системи или изграждане на такива без необходимото за това основание или в отклонение от предвидените условия в разрешителното глобата е до 5000 евро.

Ив. Кацилов е известен в района като приватизатора на „Копривлен мрамор“ в с. Копривлен. След като го продаде на кипърска офшорка, той влезе в хотелиерския бизнес с луксозен комплекс, построен с държавно финансиране. Малко по-късно обаче Държавен фонд „Земеделие“ си поиска обратно от дъщеря му Вероника сумата от 391 160 лв., получена за строеж на една от нейните къщи за гости, заради опит за измама – в документите девойката не споменала, че в съседство на нейната са и къщите за гости на татко й и всичките функционират като общ луксозен комплекс. Миналия ноември Кацилов обяви, че ще строи и хотел в с. Гайтаниново.

Заедно с Кацилов с глоба започва годината и благоевградската „Роуд Енерджи“ ООД на Георги и Лиляна Пъхкови и съдружника им Георги Иванов. Фирмата има МВЕЦ на Ощавска река в с. Стара Кресна, а наказанието е заради нарушение на условието за водовземане, съгласно което през напоителния сезон (от месец април до месец октомври) фирмата трябва да осигурява до 500 л/сек вода за напояване в района на с. Стара Кресна.

Сред санкционираните за миналогодишни нарушения през януари са петричката „Валтата“ ООД на Димитър Льондов и Любомир Костадинов – глобата им е 1022,58 евро; регистрираната в с. Зелен дол строителна фирма „Етерна Кънстракшън“ АД с представител Маргарита Котева има наказателно постановление за 2556,46 евро, кърджалийската „Ню Билд Констракшън“ ЕООД на Трифон Видински е със санкция от 1073,71 евро. „Хри Мар 1518“ ЕООД на Петър Златинов от гр. Сандански е със символичното наказание от 255,65 евро заради неизпълнение на условията за предоставяне на информация от собствения мониторинг, а община Перник е санкционирана с 511,29 евро за неизграждането на водомерни шахти, в които да се разположат общи водомерни устройства и устройства за измерване на напора на минералните води за 3 общински сондажа, както и за липса на разрешително от БДЗБР за водовземане от Сондаж 9 в с. Рударци.

Общо през месец януари са съставени 5 акта за установяване на административно нарушение и 8 наказателни постановления на стойност 6186,63 евро, а събраните суми от наложени глоби са 928,01 евро. Затова пък от такси за осъществено право на използване на водите приходът на МОСВ от Югозапада е 1 330 180,83 евро.

