Дядо Коледа и Снежанка зарадваха децата на Сандански

И тази година добрият старец и неговата помощница Снежанка не пропуснаха децата на Сандански. С много усмивки, празнично настроение и куп подаръци те донесоха радост и вълшебство в сърцата на най-малките.

В знак на благодарност децата подготвиха истински Коледен подарък – празничен концерт с участието на малчуганите от ДГ „Радост“, ДТС „Звездица“ и ВГ „Звънче“. С песни, танци и много старание те изпълниха сцената с топлина и Коледен дух, превръщайки срещата в незабравим празник за всички присъстващи.

Събитието още веднъж напомни, че магията на Коледа живее в детските усмивки, в споделената радост и в добротата, която ни събира заедно.