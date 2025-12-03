Д. Бербатов зарадва учениците на 7 СУ – Благоевград с коледни подаръци

Димитър Бербатов зарадва учениците на благоевградското 7 СУ „ Кузман Шапкарев“ с коледни подаръци. Както е известно, именитият футболист е възпитаник на училището, а през миналата година лично дойде и откри спортна зала, носеща неговото име. Трогнат, двукратният шампион на Англия и рекордьор по голове за националния отбор на България благодари за оказаната му чест и развълнуван сподели, че в главата му нахлуват много спомени от ученическите години.

Футболните и волейболните топки веднага бяха разопаковани и надути

М. Бербатова с част от бъдещите футболни звезди на 7 СУ

М. Бербатова с ученици и учители по ФВС



А че 7 СУ заема специално място в сърцето на Бербатов, показва и настоящият му жест. Той се интересува от какво има нужда образователната институция и прави специална поръчка. Така вчера по обяд в училище дойде неговата майка Маргарита Бербатова, която донесе подаръка под формата на професионални волейболни и футболни топки за различни възрасти, както и мрежа за волейболното игрище. А в зала „Димитър Бербатов“ настана истинска еуфория – кашоните веднага бяха разопаковани и топките – надути.

„Благодарим ти, Бербатов“, казаха в едни глас учениците, а М. Бербатова им пожела да са здрави и да спортуват.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА