Д. Бербатов разпуска на морето, заведе кучето на плаж

Футболната легенда на Благоевград Митко Бербатов е готов за ново попълнение на закъсалия „Манчестър Юнайтед“, стига само клетият мениджър на „червените дяволи“ Рубен Аморим да види формата на легендарния български нападател! Бербо е в чудесна кондиция и разпуска с топка и куче на самотен морски бряг. Митко изглежда като младеж на 20 години и се наслаждава на почивката си, като демонстрира и футболните си умения. Без проблеми Димитър успява да изпрати топката с единствен удар по въздуха в празно кошче за боклук на повече от 15 метра разстояние. Нещо, което се оказва невъзможно за сегашните футболисти на „Манчестър Юнайтед“, които отпаднаха безславно за Купата на лигата от четвъртодивизионния „Гримзби“. След поредния резил на някогашния гранд привържениците с носталгия си спомнят за времената, когато Митко Бербатов твореше магия на терена и бележеше гол след гол, съобщи bgdnes.

Въпреки че сега Бербо се намира в нов етап от живота си, той спазва железен хранителен режим и тялото му се отплаща за грижите. Мнозина са убедени, че дори на 44-годишна възраст той би се справил по-добре от сегашните нападатели на „Юнайтед“ Матеус Куня и Брайън Мбемо, които бяха купени общо за повече от 130 млн. лири, но и двамата пропуснаха дузпи срещу „моряците“ от четвърта дивизия. Бербатов е гледал излагацията на „Юнайтед“ по телевизията и засега не е коментирал изявите на момчетата на Аморим.

Митко с удоволствие жонглира на плажа и споделя видеа със симпатичното си куче порода болонка. Любовта на Митко към животните датира още от детските му години, когато той често ходи в своето село Марикостиново. Покойните му вече дядо му Мицо и баба Верка имали цяла ферма в двора на къщата си. Малкият Бербатов прекарвал цяло лято ваканцията на село.

Докато риташе в „Монако“, куче със синя кръв бе кръстено на българския футболист. Принцеса Шарлийн, която е съпруга на главата на Княжеството Албер, прекръсти кучето си Бербо. Тя не се разделяше с любимото си чихуахуа, а привържениците на отбора й предложиха то да носи името на нападателя на любимия им клуб.

Митко има и лоши спомени, свързани с кучета. Докато носеше екипа на английския „Тотнъм“, той се бе запалил по кучешките надбягвания, но както сам признава, изобщо не му е вървяло в залаганията.





