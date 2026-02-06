Д. Калъмбова вдигна ръце от 4-звездния си хотел до Рилския манастир, даде го на професионален управител и отиде да отдъхне в Дубай

Благоевградската бизнесдама Димитрина Калъмбова закъса сериозно с мениджмънта на луксозния си хотел „Рилец Резорт и СПА“ до Рилския манастир и бе принудена да го даде за управление на „Ивон Хотелс“ ЕООД. Компанията на софиянеца Ивайло Христов Иванов е специализирана в професионалното управление и стратегическото развитие на хотелски комплекси и търговски обекти в сферата на услугите.



Веднага след постигнатата договорка с Калъмбова фирмата побърза да включи Благоевград в портфолиото си, в което има още хотели във Варна, Златни пясъци, Кранево, Българево и София. Втората стъпка бе да обяви свободни работни места за камериерка, мияч, главен готвач, мениджър на ресторанта и бара, фронт офис мениджър, СПА мениджър и рецепция, специалист „Човешки ресурси”, общ работник, домакин, оперативен счетоводител и др. Изискванията към бъдещия персонал на хотела са високи, срещу което фирмата предлага традиционното „конкурентно възнаграждение“ /без да уточнява колко е/, безплатен транспорт до работното място и безплатен обяд в ресторанта на хотела.

Размахът на фирмата при търсене на персонал е сериозен, като се има предвид, че фирмата на Калъмбова „Фешън Топ Модълс“ ЕООД, с която управляваше хотела, е регистрирала през 2025 г. общо 3-ма служители, един от които вероятно е самата собственичка.

Припомняме, че хотелът до манастира отвори врати през 2018 г., но заради изключително високи цени, липса на персонал и дребни „инциденти“ около него /например няколко пъти бе хващан в кражба на ток/ той така и не заработи в пълния му капацитет. Преди 8 г. снимките от стаите и фоайето, които Д. Калъмбова качваше в профилите си в социалните мрежи, бяха доста лъскави, но най-вероятно след тоталното занемаряване на 4-звездния хотел сега лустрото им е поожулено. Тоест новият управител на „Рилец Резорт и СПА“ ще има доста повече спешни задачи, отколкото намирането на персонал, и най-важната от тях е създаване на имидж.

От няколко дни Диди Калъмбова пуска в профила си във Фейсбук любителски клипчета от Burj Khalifa, Dubai Fontain, където явно е заминала да отдъхне от хотелиерската си дейност през последните години. Припомняме, че още през 2013 г. тя развали годежа си с кипърски богаташ заради бизнес кариерата на хотелски мениджър. В Кипър никой не гледал сериозно на амбициозни дами с опит в този сложен бранш, затова взела твърдо решение да остане в Благоевград и да жертва личния си живот, за да възроди славата на татковия си хотел „Ален мак“, обясняваше тогава блондинката на приятелите си. Всъщност „Ален мак“ така и не заработи, макар че 13 години по-късно, и по-специалност миналия месец, благоевградчани забеляха на 2-3 пъти светлини в някогашния му ресторант. Светнаха и две стаи в другия хотел на татко й Методи Калъмбов – полуразрушения „Бор“. По същото време и двата хотела изчезнаха от листите за публична продажба на съдебните изпълнители, което веднага породи мълвата, че те вече си имат и нов собственик – бивш благоевградски политик, който живее в София.

ВАНЯ СИМЕОНОВА