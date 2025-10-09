Д. Пеевски: Бойко Борисов спасява ПП-ДБ и техните кметове, „Възраждане“ и АПС

Бойко Борисов спасява „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и техните кметове, спасяваше ги преди това в сглобката, спасява „Възраждане“ с имунитетите, спасява и „Алианс за права и свободи“ АПС. Това каза председателят на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание.

Отново се налага г-н Борисов да ги спасява, заяви Пеевски относно проблема с боклука в София. „Какво ще правят без Борисов, той ги спасява всичките. Те са му като малки деца и той ги спасява. Те не се борят с никаква мафия, правят само бели. Лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без Борисов. Ако Борисов не ги спасяваше всеки ден, те щяха да бъдат едни нормални граждани, които да понесат последствията за всичко, което правят“, каза Делян Пеевски. Аз не мога да го разбера Бойко Борисов защо ги спасява постоянно, а те защо го нападат него, като те не могат без него. Ако не е Борисов, тях няма да ги има, заяви депутатът.

Трябва да се знае, ако има такава сделка, кой ще го вземе, каза Пеевски относно предложените промени, свързани с продажба на активи от „Лукойл“, в Закона за насърчаване на инвестициите. Трябва да защитим хората, които бяха ограбвани четири години от ПП-ДБ с високите цени на горивата, каза още Делян Пеевски.

Продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл“ в България да става само чрез положително становище на Държавната агенция „Национална сигурност“ и решение на Министерския съвет, одобриха на съвместно заседание две парламентарни комисии – водещата по енергетика и икономическата комисия. Те приеха в сряда на първо четене промени, внесени от депутати от управляващото мнозинство, в Закона за насърчаване на инвестициите.