Д. Пеевски: Румен да излиза и да си прави партията, искам го на терена

Дали Борислав Сарафов законно е изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор го решава Висшият съдебен съвет (ВСС) и Прокурорската колегия, а не парламентът, коментира лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание на въпрос на БТА.

„Това го решава ВСС и Прокурорската колегия, не го решаваме ние тук“, каза Пеевски.

Във връзка с предложението на лидера на СДС Румен Христов за двугодишен период на „охлаждане“ за президентската институция Делян Пеевски каза, че ще бъде твърдо против това. „Румен да излиза, да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и всички пари, които заграби от българските граждани последните пет години, искам го на терен“, каза Пеевски.

По отношение на „Магазини за хората“ лидерът на „ДПС – Ново начало“ каза, че „всички неща от парламента са направени“ и той очаква действия от министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

Относно статията в „Уолстрийт джърнъл“, в която се твърди, че Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп младши, като е засегнат и въпроса за санкциите по „Магнитски“, Пеевски каза, че това е поръчкова статия.