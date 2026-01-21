В Благоевград ситуацията е спокойна, категорична е д-р В. Мончева от РЗИ

Увеличават се случаите на болни от грип в Пиринско. Детско отделение на МБАЛ „Иван Скендеров“ в Гоце Делчев е пълно с малки пациенти, половината от които са с грип.

„Всички 26 легла в отделението са заети, като 13 от тях са с деца с доказана грипна инфекция. Другите са с респираторен синцитиален вирус, засягащ дихателните пътища. Имаме доста болни от грип, едни изписваме – други постъпват. В инфекциозно отделение също са хоспитилизирани възрастни и деца с грип. Имаме вече и пациенти с усложнения след вирусната инфекция – с пневмонии. Характерно при грипа е високата температура – над 39 градуса, която трудно се сваля с антипиретици. Има дехидратирани пациенти, които включваме на системи. Лечението протича симптоматично и с антивирусни препарати. В болницата разполагаме с тамифлу и след 2-3 дни болните се подобряват”, заяви за „Струма“ д-р Ангел Тонгов, зам. директор на болницата и началник на педиатрично отделение.

В. Мончева



В инфекциозно отделение на МБАЛ – Благоевград засега няма приети болни от грип. Грипната вълна в Пиринско набира скорост, но все още няма причина за обявяване на епидемична обстановка. „В момента имаме 190 на 10 000 болни в Благоевградска област, а за да бъде обявена епидемия от грип, трябва да се досигне ниво от 405 на 10 000. В болниците има свободни легла, няма инфекциозна тежест. Следим отсъстващите ученици, които са под 15% в областта. Зесега ситуацията е спокойна”, категорична е д-р Веселка Мончева, директор на дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ – Благоевград.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА