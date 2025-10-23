Д-р Ангел Тонгов: Има ръст на вирусните инфекции, доминира Covid-19, редки са случаите на грип

Дрезгав и пресипнал глас е ранният признак на новия щам „Стратус“, около 100 души са се ваксинирали за месец в РЗИ – Благоевград

Повишаване на респираторните инфекции отчитат личните лекари в Пиринско. Всеки трети подсмърча и кашля, а причината са сезонните вируси, сред които доминиращ е Covid-19.

„Все още вълната не е голяма, но постепенно набира сила. Тук-там има случаи на грип, макар и единични”, заяви за „Струма“ педиатърът д-р Ангел Тонгов, зам. директор на МБАЛ „ Иван Скендеров“ в гр. Гоце Делчев.

„Засега нямаме хоспитализирани деца с усложнения от сезонни вируси, както беше миналия месец, когато в педиатрично отделение бяха постъпили пациенти с ентеровируси. В момента ситуацията в болницата е спокойна, повечето от установените с вирусни инфекции са при амбулаторни прегледи. Преобладава актуалният щам Covid-19, като обичайните симптоми са температура, кашлица, кихане или хрема. Тези оплаквания са типични и за грипа, с тази разлика, че при него има бурно начало и те поваля изведнъж”, добави д-р Тонгов.

Най-честият ранен признак на новия щам „Стратус“ обаче е дрезгав или пресипнал глас, който може да се появи преди традиционните симптоми на коронавируса. Заради необичайния си характер този показател лесно може да бъде пренебрегнат. Лекарите забелязват и други симптоми – запушен нос, болезнено гърло, проблеми с храносмилането и силна умора. Лечението на заболяването е основно симптоматично. Трябва да отделим време за почивка и да приемаме повече течности, витамини и хранителни добавки като витамин C и цинк. Ваксините, включително най-новите адаптирани варианти, запазват ефективността си срещу Covid-19.

РЗИ – Благоевград обяви имунизационна кампания за преди месец, като прилагането на ваксините се извършва в амбулаториите за първична медицинска помощ (кабинетите на общопрактикуващите лекари). Ваксините след предварително записване се поставят в имунизационния кабинет на РЗИ, и медицинските центрове „Артро-Гоце Делчев“ ЕООД в Гоце Делчев и „Д-р Антонов“ ЕООД в Петрич. Ваксини за

Covid-19 в кабинета на РЗИ- Благоевград в рамките на месец са си поставили около 100 души, които всяка година се имунизират, научи „Струма“.

Най-сигурният начин за предпазване от усложнения е комбинацията от ваксинация, добър хранителен режим, редовна физическа активност и грижа за психическото здраве. Балансираното хранене с достатъчно протеини, плодове и зеленчуци, както и добавки като витамин D3, Омега-3 и пробиотици, подпомагат имунната система. Разходките на чист въздух, спортовете на открито и намаляването на стреса също играят важна роля, категорични са лекарите.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА