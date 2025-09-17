Д-р А. Миладинов ще представлява община Сандански на извънредното общо събрание на МБАЛ – Благоевград заради дело с починала родилка

Общинският съветник д-р Андрей Миладинов ще представлява община Сандански в насроченото извънредно общо събрание на МБАЛ – Благоевград на 7 октомври тази година, той е упълномощен да гласува „за” благоевградската болница да изплати 716 699 лв. по образувано изпълнително дело на Крум Златарски, съпруг на Евгения Крумкова, която почина при раждане на 16.06.2021 г. заедно с нероденото дете. Смъртта според събраните доказателства настъпва след лекарска грешка на покойния д-р Любомир Димитров.

Д-р А. Миладинов ще представлява община Сандански на извънредното заседание на МБАЛ – Благоевград

Номинацията на А. Миладинов бе направена от ОбС председателя Г. Батев, тя бе единствена, подкрепена от гласовете на 22-ма съветници, 5-има не участваха в гласуването. По казуса на К. Златарски срещу МБАЛ – Благоевград е постигнато извънсъдебно споразумение за прекратяване на делото с покана за доброволно изпълнение на решение на Окръжен съд – Благоевград. Любопитен е фактът, че към финансовите искове е направено и искане за присъждане на законната лихва от датата на инцидента. Главницата, която трябва да бъде изплатена на пострадалия, е в размер на 460 000 лв., лихвата е 217 000 лв., допълнително болницата дължи адвокатски хонорар в размер на 28 420 лв. плюс такса към съдебен изпълнител 24 391 лв.

ЛИДИЯ МАНЕВА






