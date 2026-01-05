Д-р Димитров бетонира поста си на болничен шеф на МБАЛ – Благоевград

Доктор Димитър Димитров бетонира поста си на изпълнителен директор на благоевградската болница след спечелен конкурс. Той бе обявен през октомври миналата година поради изтичане на 3-годишния мандат на УС на МБАЛ „Благоевград“ АД в състав Магдалена Симеонова, Христина Гетова и д-р Димитър Димитров, който бе избран за изпълнителен директор след кончината на предишния болничен шеф д-р Огнян Митев на 23 декември 2023 г.

На практика д-р Димитров продължи мандата на покойния си колега, след като спечели конкурс през март 2024 г. Със заповед на министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов бе обявен конкурс за трите позиции в ръководния орган на дружеството – за независим член, за представител на държавата и за изпълнителен директор.

За първата позиция са допуснати до участие Магдалена Симеонова, която я заемаше досега, и Ивета Николова, като комисията по избора е предпочела новата кандидатка. За позицията представител на държавата е имало трима кандидати, като е допусната само Христина Гетова, която е преизбрана. За третата позиция е имало само един кандидат в лицето на д-р Димитров, който след защита на управленската си концепция и събеседване е преизбран за изпълнителен директор.

Припомняме, че през двете управленски години на д-р Димитров болницата бе финансово и кадрово стабилизирана, като бяха привлечени водещи специалисти от София, с което авторитетът на лечебното заведение бе утвърден. През този период бе извършен ремонт в няколко отделения, заплатите на лекари, медицински специалисти и персонал бяха повишени, а болницата реализира рекордни приходи за милиони лева.

