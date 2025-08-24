Д-р Емилия Поюклиева с подарък от приятелка пясъчен портрет

Лекарката печели сърцата на пациенти, които даряват средства за ФСМП – Гоце Делчев

Педиатърът от МБАЛ – Гоце Делчев д-р Емилия Поюклиева бе приятно изненадана от приятелката си Нели Гущерова. Тя й подари пясъчна картина, на която е нарисувана детската лекарка. Творбата е дело на самоукия художник от Сатовча Цветан Кавраков, който има дарбата да създава шедьоври с помощта на пясък от тиклите – облицовъчни каменни плочи, добивани в района между град Гоце Делчев и Сатовча. Именно към него се обърнала приятелката на неврокопската лекарка, която отнесла нейна снимка, по която художникът нарисувал портрет. Д-р Поюклиева получи уникалната картина, след като се върна от морската си почивка на Несебър, което още повече я зареди с позитивна енергия.

„Щастливите хора получават това, което поискат. А да бъдеш щастлив, означава да бъдеш благодарен!”, отбеляза неврокопската лекарка по повод приятелския жест. Тя самата се чувства безкрайно щастлива, тъй като ежедневно получава благодарност от своите пациенти, които е излекувала. Последният случай е отпреди два дни, когато д-р Поюклиева приела жена с инсулт по време на дежурство във ФСМП – Гоце Делчев, където е второто й работно място. Синът на болната пациентка бил впечатлен, че носилките в Спешния център са допотопни и остарели. В знак на признателност и благодарност към професионалното отношение на д-р Поюклиева младият мъж поискал да закупи нова носилка и да я дари на спешните медици. Наскоро местен бизнесмен осигури пейки, а друг предприемач е превел парична сума за монтиране на светеща табела на спешния център, като даренията са осигурени благодарение на енергичната млада лекарка.

„Вярвам, че доброто ни прави по-добри и щастливи. За всяко добро трябва да се знае”, убедена е д-р Поюклиева, която печели с всеотдайност сърцата на своите малки и големи пациенти.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





