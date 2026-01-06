Д-р Румен Кондев „гони злото“ с четиримата си внуци от Виена на празника „Старчевата” в Разлог

Шефът на вътрешно отделение в МБАЛ – Благоевград д-р Румен Кондев не изневери на традицията и тази година участва в самобитния кукерски фестивал „Старчевата” в Разлог. Пременен в народна носия, той се включи в многолюдното маскарадно шествие за прогонване на злото на Сурва. Заедно с него бяха неговите дъщери и внуци, като специално за празника от Виена пристигна най-малката му дъщеря Лиляна. Тя има успешна професионална кариера на козметик в австрийската столица и е многодетна майка. Двамата й синове Румен и Иво и двете дъщери близначки Лили и Мария за поредна година преживяха тръпката на „Старчевата”, облечени като чауши в носии.

Д-р Румен Кондев с четиримата си внуци от Виена на Сурва в Разлог

Д-р Кондев е щастлив дядо на 9 внуци от трите си дъщери. Голямата му дъщеря Росица има две деца, средната Милена, която е юристка в община Разлог – три, а най-малката Лиляна – четири. Към голямата си челяд той прибавя и двамата внуци на половинката си д-р Невена Балакчиева. Всички деца са възпитани ревностно да тачат и пазят българските традиции, а фестивалът „Старчевата“ е един от най-колоритните в родовата памет и запазена марка на Разлог.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА