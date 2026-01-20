Д-р Явор Дренски спечели конкурса за директор на пернишката МБАЛ „Рахила Ангелова“

Д-р Явор Дренски спечели конкурса, обявен от министерството на здравеопазването за директор на пернишката МБАЛ „Рахила Ангелова“. До сега той бе временно управляващ здравното заведение след като през май 2025 г. тогавашния директо Емил Ненков подаде оставка.

Д-р Дренски бе единствен кандидат за поста и премина успешно през трите кръга на конкурса. Последният бе събеседване и защита на концепцията за развитие на болницата. Той дойде с опита, натрупан като ръководител на големи частни болници в столицата. Дренски ще ръководи МБАЛ „Рахила Ангелова“ през следващите три години.

За краткото време като временно изпълняващ длъжността д-р Дренски успя да осигури кадри за отделенията, заплашени от закриване. Някои от тях дори временно не работеха. Започна действия за осигуряване на нова апаратура, за ремонт на най-нуждаещите се отделения.

В Съвета на директорите на болницата представителят на държавата ще е проф. Красимир Гигов, а независим член – д-р Атанас Петков.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА