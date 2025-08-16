Евакуират бургаското село Българово заради голям пожар

Голям пожар избухна в района на град Българово, област Бургас. Задействана е системата BG-ALERT. Властите налагат незабавна евакуация на жителите. По първоначални данни има изгорели постройки. По информация на Нова огънят се насочва в посока градския стадион.

Огънят е възникнал от две обитаеми вили във в.з. “Лозницата”. Заради силния вятър, който възпрепятства гасенето, огънят настъпва към вилната зона.

Огънят е в боровата гора в непосредствена близост до града, правят се просеки, за да се пресече пътя на огъня до къщите.

Застрашени са селскостопански постройки и вили. 6 пожарни автомобили са на място. Поискани са хеликоптери от военните бази в Крумово и Ново село. Изпратени са наличните водоноски от Бургас.



Кметът на Бургас Димитър Николов е на място. Затворен е входът на Българово откъм Айтос.





