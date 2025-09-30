Евакуираха двама българи от Газа

Двама българи са били успешно евакуирани от Газа чрез координация на дипломатическите мисии. Това съобщиха тази сутрин от Министерството на външните работи.

Сънародниците ни са евакуирани заедно с възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия от тях.

Операцията продължи над 24 часа, като започна в ранните часове на 29 септември. Тримата преминаха през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул с подкрепа от Генералното консулство на България.





