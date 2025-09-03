„Евробарометър“: Българите усещат най-малко ползи от членството в ЕС

Българите усещат най-малко ползи от членството на страната в ЕС, а най-голям проблем за тях остават цените. Само 58% от сънародниците ни смятат, че страната е извлякла ползи от ЕС, което е най-ниският дял в Общността. За 56% основен приоритет е овладяването на инфлацията и разходите за живот, докато отбраната и сигурността остават назад, сочи последното проучване на „Евробарометър“.

Докато повечето европейци свързват ЕС със стабилност и източник на сигурност, България се нарежда на последно място по усещане за ползи от членството – за сравнение, средното ниво в ЕС е 73%.

Българите са категорични, че овладяването на инфлацията и разходите за живот е най-належащият проблем и той е посочен от 56% от респондентите. На второ и трето място са подкрепата за икономиката и нови работни места – 44% и борбата срещу бедността и социалното изключване – 42%. Отбраната и сигурността, които заемат второ място в общоевропейската класация – 34%, остават едва на шеста позиция у нас с едва 21% подкрепа.

При по-дългосрочните очаквания за ролята на ЕС, българите отново изтъкват икономиката. 40% смятат, че основният приоритет трябва да е конкурентоспособността, промишлеността и икономическият растеж. Следва демографията, миграцията и застаряването на населението – 34%. Теми като енергийната независимост и продоволствената сигурност – по 28%, се оказват по-важни за гражданите, отколкото отбраната.

83% от българите са на мнение, че държавите в ЕС трябва да бъдат по-сплотени – процент, който е сред най-ниските в Европа и поставя страната ни на предпоследно място преди Румъния. По отношение на финансирането, 69% подкрепят идеята ЕС да разполага с повече средства за справяне с глобалните предизвикателства – ниво, близко до Германия и Естония.БНР





