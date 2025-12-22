Евродепутатът от Благоевград Андрей Новаков извървя пеш 100 км за 24 часа само с 15 мин. почивка, от 1500 участници само половината финишираха

Евродепутатът от Благоевград Андрей Новаков ходи пеш 100 км в продължение на 24 часа и успя да стигне до финала на популярното спортно състезание в Германия Megamarsch. От 1500 участници в събота с трасето се пребориха само половината и Новаков беше сред тях.

„Последните 10 км ми се плачеше като на дете“, сподели той под клипче от няколко секунди, в което по къси панталони, с треперещи крака и измъчена усмивка се приближава до финалната лента, а млада германка му подава почетна грамота за участие.

„Европейски сюжети по Стивън Кинг?! Машина сте Вие, господин депутат!“, коментира под клипчето Любен Дилов.

За „Струма“ депутатът разказа: „Записах се, за да проверя силите си. Много беше изморително. Имахме за всичките 24 часа 3 почивки по 15 минути, но, честно казано, аз ползвах само първите 15. В раницата носех вода и провизии, но и до тях не стигнах. То през цялото време стомахът ти е свит на топка, не ти е нито до ядене, нито до пиене. Вероятно по същата причина не ми беше и студено. Това ми беше второто такова сериозно изпитание – в Брюксел веднъж участвах в 5-километров маратон“.

Преди години Новаков „загря“ с първия студентски маратон в София, организиран от УАСГ, където се включи, за да популяризира спорта и активния начин на живот.

ВАНЯ СИМЕОНОВА