Европейската шампионка по олимпийско таекуон-до за девойки В. Ангелова е „Спортист №1” на Дупница

В. Михалчев от „Гладиатор“ и директорът на ДЮШ на „Марек“ Я. Кючуков станаха треньори на годината в индивидуалните и отборните спортове



Таекуондистката Веселина Ангелова бе избрана за „Спортист №1” на Дупница за 2025 г. Младата надежда на „Гладиатор“ бе удостоена с приза на церемонията в зала „Спортна“. Тя получи наградата от кмета Първан Дангов, който й пожела много здраве и тепърва да постига още по-големи и запомнящи се успехи. В. Ангелова заслужи най-много гласове в анкетата заради медалите за европейската си титла за девойки в кат. до 51 кг и победите в държавните първенства и балкански форуми. За първи път призьорите минаваха по червен килим, преди награждаването си, което се понрави на заслужилите спортисти. Настроението на публиката пък бе приповдигнато и от шоупрограма на танцови състави, и изпълнения на дупнишки деца.

В. Михалчев, В. Ангелова, главният треньор на „Гладиатор“ Хр. Михалчев и Ст. Костадинова

Кметът П. Дангов (сн. 2) и заместникът му В. Караганова (сн. 3) награждават с грамоти надеждите в различните спортове

Я. Кючуков с наградата „Треньор на годината“ в отборните спортове

Изпълнителният директор на „Марек“ Ив. Паргов (вдясно) взе приза за 110-годишнината на клуба

Градоначалникът удостои със специална награда Ив. Проданов и „Рила спорт“ за помощта, която оказват на местния спорт

Децата на „Марек“ с грамотите си

Момент от шоупрограмата

Публиката слуша химна на България

За „Треньор на годината” бе избран директорът на Детско-юношеската школа (ДЮШ) и наставник на няколко от гарнитурите на „Марек“ Янек Кючуков. №1 сред колегите му в индивидуалните спортове е Венцислав Михалчев от „Гладиатор“. Именно за клуба по олимпийско таекуон-до отиде и призът „Най-добър отбор през 2025 г.” в индивидуалните спортове, докато баскетболният „Политехника“ триумфира в колективните. Специални награди за своята отдаденост, с която дълги години развиват спорта в общината, получиха Любомир Ганчев, Радмила Христова, Венцислав Зарев и Христо Михалчев. Клубът по художествена гимнастика „Радея“ получи приза „Спортен клуб или организация на годината“ за дейността, която развива сред подрастващите. Отборът по тенис на маса, представляващ Профилирана гимназия „Христо Ботев“, получи награда за представянето си в ученическите игри. Специални награди за подкрепа и принос към спорта получи фирма „Рила спорт“, а нейният председател Ивайло Проданов получи специална награда от градоначалника П. Дангов за голямата помощ, която оказва на спортни клубове и организирането на различни мероприятия. Състезателят по тенис на маса от „Марек 76“ Любомир Янакиев бе отличен за най-добър ветеран на годината. Без да бъде правено конкретно класиране, голям брой таланти от всички местни спорни клубове бяха наградени с грамоти, които да ги мотивират да продължат своето развитие. Специални награди за своите годишнини получиха футболният „Марек“ (110 г.) и шахматният „Капабланка 97“ (30 г.).

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

