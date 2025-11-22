Европейските лидери търсят общ фронт за промени в мирния план за Украйна

Европейските съюзници на Украйна провеждат среща в опит да убедят Съединените щати за по-добри условия в предложения мирен план за Украйна. Разговорите се случват по време на форума на Г-20 в Република Южна Африка.

Планът, който изтече в медиите, предполага редица сериозни компромиси, които Киев трябва да направи – включително точки, които Украйна категорично е отхвърляла в миналото. Европа не е участвала в изготвянето на предложението. Украйна – също.

Президентът на Франция, канцлерът на Германия и премиерът на Великобритания провеждат тристранна среща, за да дискутират документа, изготвен от администрацията на Доналд Тръмп. Европейските лидери са единодушни, че бъдещето на Украйна не може да бъде решавано без участието на украинското правителство.

„Трябва да работим от точката, в която се намираме в момента, по посока на постигането на траен мир. Знам, че това иска президентът Тръмп и че той работи за постигането му. Но трябва да повторим принципа – въпросите, свързани с Украйна, трябва да се решават от самата Украйна“, посочи премиерът на Великобритания Киър Стармър, цитиран от Нова.

На срещата на Г-20 не присъства нито американският президент Доналд Тръмп, нито руският президент Владимир Путин.

По повод планa Путин заяви, че той „може да бъде основа“ за мирно споразумение, но подчерта, че по него „трябва да се преговаря“. Формулировката се приема като неясна – все още не е ясно дали украинската страна приема предложението, но също така дали Русия е съгласна с него.

„Ние смятаме, че имаме начин за постигането на мир. Зеленски ще трябва да го одобри. Толкова е тъжно – толкова хора загиват. Миналия месец бяха загубени 25 хиляди войници. Украинци и руснаци“, заяви Тръмп.

Той съобщи, че очаква отговора на Украйна до четвъртък, но подчерта, че реалното подписване на споразумението може да се случи на по-късен етап.