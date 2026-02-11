Европейският парламент одобри 90 млрд. заем за Украйна

Европейският парламент одобри в сряда заем от 90 милиарда евро за Украйна. Така ще осигури финансова подкрепа за изпитващия затруднения Киев четири години след началото на руската инвазия, предаде АФП.

Евродепутатите гласуваха с 458 гласа „за“ срещу 140 „против“ в подкрепа на заема, който има за цел да покрие 2/3 от финансовите нужди на Украйна за 2026 и 2027 г. и ще бъде гарантиран от общия бюджет на ЕС – след като плановете за използване на замразени активи на руската централна банка отпаднаха.

По схемата Украйна ще може да използва 60 милиарда евро от заема за спешно необходимите оръжия, с които да се противопостави на руската инвазия, а останалата част ще бъде предназначена за обща бюджетна подкрепа. ЕС заяви, че Украйна ще трябва да върне средствата едва след като Москва плати за щетите, причинени от инвазията на президента Владимир Путин. Брюксел ще покрива разходите по лихвите, които се очаква да бъдат около 3 милиарда евро годишно, чрез бюджета на ЕС.

Държавите членки постигнаха споразумение миналата седмица относно условията на заема, което проправи пътя Киев да получи необходимите средства през следващите месеци. Европейската комисия настоява за първо отпускане на средства през април. Ключов въпрос беше какъв обем въоръжение Украйна ще може да закупува извън ЕС или от собствената си индустрия, като Киев настоява да има възможност да купува оръжия откъдето е необходимо. Франция се стремеше към ограничения върху покупките извън ЕС, докато други държави настояваха схемата да бъде по-отворена към близки партньори като Великобритания, Канада и Норвегия. Според компромисното споразумение Киев може да използва заема за закупуване на определени оръжия от държави извън ЕС, ако производителите в Съюза не могат да ги доставят достатъчно бързо. Това би означавало, че Украйна може да използва средствата за закупуване на част от въоръжението от Съединените щати, включително ключови ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Посланиците на ЕС се договориха също, че компании от ключови съюзници като Великобритания, които са предоставили значителна подкрепа на Украйна, могат да получат право на по-голям дял от средствата. Това обаче ще зависи от готовността на тези държави да поемат „справедлив и пропорционален“ дял от разходите по заемането на средствата, чието точно равнище предстои да бъде договорено с въпросните страни.