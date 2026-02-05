Европейски шампион хвали К. Десподов в Гърция, незачетен гол и асистенция разделят кресналията от двуцифрени показатели по системата „гол+пас“

Легендата на АЕК и бивш президент на клуба Демис Николаидис засипа с похвали кресналията Кирил Десподов за изявите му при победата на ПАОК над „Пансерайкос“ в суперлигата с 4:1, с която двуглавите орли заемат втората позиция в класирането, на точка от върха. Капитанът на родните национали и Александър Йеремееф на практика решиха мача, след като се разписаха по веднъж в началните десетина минути. „ПАОК предложи зрелище, a Десподов беше главният герой. Видно е, че отборът набира скорост, а и контузиите при тях намаляват. Интересно е да се види как ще вървят в първенството, след като им предстоят и европейски мачове, и такива за купата. Но срещу „Пансерайкос“ човекът, който вдъхнови за победата, беше Десподов“, заяви някогашният гръцки национал, който играе за представителната формация на родината си в периода 1995-2004 г. и вкарва 17 гола в 54 мача. На европейското първенство в Португалия преди малко повече от две десетилетия записва участие в четири от шестте двубоя на тима по пътя към спечелването на сензационната титла на Стария континент.

В южната ни съседка отбелязват още, че българското крило по отношение на статистиката започва да се доближава до най-добрите си дни. Петкратният Футболист номер 1 на България е на гол или асистенция от това да стане шестият играч на солунчани с двуцифрени показатели по системата „гол+пас“ след Янис Константелиас (12 гола, 7 асистенции), Андрия Живкович (5,14), Йоргос Якумакис (13, 2), Тайсон (5, 8) и Магомед Оздоев (8, 4). Дотук през кампанията Десподов има 5 попадения и 4 голови подавания, а от топ 6 го разделя незачетен гол или подаване в двубоя с „Астерас“ в края на септември.

СТОЙЧО СТОИЦОВ