Европрокуратурата с обиски и изземвания у нас по разследване за измама със субсидии

Главна дирекция „Национална полиция“ извърши претърсвания и изземвания като част от разследване на Европейската прокуратура за предполагаема измама със субсидии, включваща селскостопански фондове на ЕС. Разследването се отнася до предполагаемо подаване на невярна или подвеждаща информация в заявления за финансово подпомагане по различни схеми на ЕС, предназначени за земеделски производители между 2023 и 2025 г. Според доказателствата компания бенефициент е подала неверни данни на Общинската служба по земеделие в Бургас, с предполагаемо участие на високопоставени публични служители, отговорни за удостоверяване на информация в системите на Министерството на земеделието.

Претърсванията са извършени в помещенията на Областната служба по земеделие, офиса на компанията бенефициент и дома на високопоставен публичен служител. Иззети са документи, цифрови данни и мобилни телефони.

Според разследването е осъществено незаконно придобиване на селскостопански фондове на ЕС, причинявайки финансови загуби както на блока, така и на националния бюджет. Докато точните щети все още се установяват. Предварителните оценки сочат загуби в размер на няколкостотин хиляди евро годишно.

Разследването проверява и данни за организирана престъпна група, включваща публични длъжностни лица и лица, свързани с бенефициента.Нова ТВ