Евростат: България – с третата най-ниска безработица в ЕС през ноември

Безработицата в България през ноември е намаляла до 3,5% от 3,4 на сто през октомври, показват сезонно коригираните данни на Евростат. Така страната ни се намира на трето място по най-ниско ниво на показателя, предава БТА. Най-ниска е безработицата в Малта – 3,1 на сто, и в Чехия и Полша – по 3,2 на сто.

По данни на Евростат сезонно коригираната безработица в еврозоната през ноември 2025 г. е била 6,3 на сто, което е понижение спрямо 6,4 на сто през октомври 2025 г. и повишение спрямо 6,2 на сто през ноември 2024 г. В Европейския съюз безработицата е била 6,0 на сто през ноември, без промяна спрямо предходния месец, но над нивото от 5,8 на сто през ноември 2024 г.

Евростат оценява, че през ноември 2025 г. в ЕС е имало 13,225 млн. безработни, от които 10,937 млн. са в еврозоната.

В сравнение с октомври 2025 г. броят на безработните е намалял със 97 хил. души в ЕС и със 71 хил. души в еврозоната. На годишна база обаче безработицата се е увеличила с 416 хил. души в ЕС и с 253 хил. души в еврозоната.

Младежка безработица

През ноември 2025 г. 2,923 млн. млади хора на възраст под 25 години са били безработни в ЕС, от които 2,318 млн. в еврозоната. Равнището на младежката безработица е било 15,1 на сто в ЕС при 15,2 на сто през октомври и 14,6 на сто в еврозоната при 14,8 на сто месец по-рано.

Спрямо октомври 2025 г. младежката безработица е намаляла с 44 хил. души в ЕС и с 42 хил. души в еврозоната. На годишна база обаче тя се е увеличила с 24 хил. души в ЕС и с 11 хил. души в еврозоната.

И при младежката безработица България отчита подобрение – от 13,2 на сто през октомври до 12,6 на сто през ноември.