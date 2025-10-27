Евтаназираха заради шарка 194 животни в стопанството на Рилския манастир

Общо 194 животни – кози, овце и шилета, са евтаназирани в стопанството на Рилския манастир, където беше констатиран случай на шарка по дребните преживни животни в животновъден обект, собственост на Рилската света обител. Това съобщи депутатът Николай Златарски на среща в община Рила.

„Целта на срещата беше да се предостави информация на животновъдите от района за това как да се справят със ситуацията и да не се допусне разпространение на заболяването. Проблемът е голям, защото при възникване на такъв случай всички животни в този обект трябва да бъдат подложени на евтаназия. Проблем е и разпространението на заболяването, а хората в района са притеснени, че могат да бъдат застрашени”, каза Златарски.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщи в четвъртък, че е констатирано първично възникнало огнище на шарка по дребните преживни животни в обект, собственост на Рилския манастир. Оказано е пълно съдействие на ветеринарните власти, а в резултат на извършеното епизоотично проучване е установено, че най-вероятната хипотеза за проникване на заболяването в това изолирано стопанство е дарение на животни с неизяснен здравен статус (без ушни марки и без ветеринарномедицински свидетелства, без да знаят, че същите са в инкубационен период), направено във връзка с храмовия празник на Рилския манастир, съобщават на страницата си от БАБХ.

На срещата в Рила, организирана от Николай Златарски, участваха експерти от БАБХ – София, Министерство на земеделието и храните, кметът на Рила Георги Кабзималски.

В района има много животновъди, включително и обекти с над 700 животни. На срещата присъстваха животновъди и от Рила, Сапарева баня, от целия регион.

„Болестта се разпространява много бързо, а целта на срещата е хората да се запознаят с проблема и да знаят какви мерки да предприемат, за да се предпазят“, посочи Златарски.