Едва половината отбор на орлетата започва подготовка, Ал. Близнаков се нареди сред лоялните, Б. Иванов стана сокол на „Коритото“

Едва с половината отбор, който започна настоящия сезон, стартира обновеният „Пирин“ зимната си кампания. Очаква се номинираният за наставник Манол Занев да привика орлетата за първа тренировка днес в 14.00 ч., но окончателно решение не е взето. Добрата новина за треньорския щаб е, че принципно съгласие да остане в състава е дал халфът Александър Близнаков. Бившият капитан на „Марек“ засега е третият опитен играч, който е склонен да прояви лоялност към благоевградския клуб след масовия отлив на играчи в края на отминалата година заради финансовия колапс на „Дъбравска“ 1. Другите двама са спряганият за играещ пом. треньор Николай Бодуров и вратарят Красимир Костов. Левият бек Борис Иванов пък намери пристан в родния елит по подобие на Запро Динев, Мариян Вангелов и Лазар Боянов. Крайният защитник беше представен на „Коритото“ във Варна като попълнение на соколите от „Спартак“, докато земляците от Петричко се врекоха във вярност на пловдивския „Локомотив“, а централният бранител от Банско облече екипа на „Ботев“ /Вр/. Капитанът Александър Дюлгеров пък акостира на „Бончук“, за да пристане на закъсалия тим на дупничани. Дефанзивният вал съвсем се оголи с преминаването на Илиян Костов в „Хебър“. От разпада в областния център на Пиринско пръв се възползва „Вихрен“, който подписа преди няколко седмици с крилото Марио Ивов /Топузов/. Все още не е ясно бъдещето в родния клуб на Станислав Костов, както и на някои от футболистите с по-периферна роля през есенния дял от първенството.

Ал. Близнаков Б. Иванов

ТОНИ КИРИЛОВ