Еделвайсите от Сандански пиха една студена вода край морето, ЦСКА 1948 се нареди на опашката за крилото Л. Пимента

„Вихрен“ глътна една студена вода тази вечер след 0:2 на гости на „Фратрия“, а ЦСКА 1948 се нареди на опашката за дясното крило Лео Пимента. Червените от покрайнините на София стягат от рано селекцията за втория полусезон и на челните места в списъка с желаните попълнения е именно кариоката, който се превръща в едно от откритията на сезона във Втора лига със 7 гола и една асистенция в 13 мача. „Левски“ и „Арда“ са другите отбори от елита, които следят отблизо изявите на бразилеца.

Пимента и компания обаче се спънаха на „Коритото“ в дербито на кръга и хората на Алексей Савинов се изкачиха на втората позиция в класирането. В 9-та мин. след центриране на Пимента отдясно капитанът Даниел Пехливанов стреля опасно с глава, но Игор Мостовей успя да избие. В 12-та мин. шут на Мирослав Маринов по десния диагонал предизвика реакция на Нисторов. Първата част премина в равностойно русло, с оживление в края й. В 40-та мин. след разбъркване в пеналта на санданчани топката попадна у Валентин Йосков, който от точката на дузпата прати топката покрай десния стълб. „Вихрен“ отвърна със страховита левачка на Пимента в 44-та мин., избита с глава от Александър Цветков на крака на Ивайло Климентов, който от въздуха прати топката към дясната сглобка за поредното зрелищно спасяване на Мостовей. В 46-та мин. като по чудо гостите не успяха да поведат, след като Уасим Ауахрия изскочи сам срещу вратаря, но стреля право в тялото му. Бяло-зелените продължиха да са по-активният отбор и противно на логиката, в 61-та мин., домакините поведоха с гола на екскомитата Айвън Ангелов. Мача затвори Ксавело Дривентак в 88-та мин. с удар между краката на Нисторов.

„ФРАТРИЯ“: Мостовей, Ал. Ангелов, Цветков, Садетинов /72- Ибрям/, Исуф, Брикнер, Митев /62 – М. Костадинов/, Руменов, А. Ангелов /72 – Капитанов/, Маринов /78 – Дривентак/, Йосков /62 – Пита/.

„ВИХРЕН“: Нисторов, Башлиев, М. Бачев /82 – Т. Костадинов/, Кикиово /62 – Коричков/, Килов, Бенгюзов /46 – Котан/, В. Любомиров, Климентов , Пимента, Пехливанов, Ауахрия /85 – Костов/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ