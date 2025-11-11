Еделвайсите от Сандански уличиха Сватбата от Петрич: Обижда и псува децата

Ръководството на „Вихрен“ скочи срещу бившия международен рефер и настоящ шеф на школата на „Беласица“ Ивайло Стоянов-Сватбата. Санданчани го уличиха в неприемливо поведение, включващо псувни и обиди срещу юношите на еделвайсите при загубата с 1:2 от петричките им връстници. „При резултат 1:0 за „Вихрен“ в края на първото полувреме директорът на ДЮШ на „Беласица“ Ивайло Стоянов още преди почивката започна на вика, обижда и псува децата на Сандански. Естествено, под давлението на г-н Стоянов, публиката се развихри, като съдийските решения вече не бяха по правилата на БФС и играта се обърна в полза на домакините. Последваха 3 червени картона за „Вихрен“, къде заслужени, къде не, несвирени засади…С 8 човека на терена нашите момчета не издържаха и в последните минути допуснаха обрат в резултата. Ръководството на ОФК „Вихрен“ изразява дълбокото си възмущение от поведението на директора на ДЮШ „Беласица“. С действията си бившият международен съдия уронва престижа на институцията, която оглавява. Децата на Сандански бяха лишени от съблекалня и принудени да се събличат на тротоара. Развилнелият се господин предизвика и напрежение между родителите на децата от двата отбора, което е недопустимо“, написаха от „Вихрен“ в официалната си страница.

ТОНИ КИРИЛОВ