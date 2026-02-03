Единадесетокласникът Ал. Дралев за първи път представи ПМГ – Благоевград на националнотосъстезание по информатика и информационни технологии „CodeWars“, заслужи грамота и награда

От ПМГ – Благоевград за първи път излъчиха участник в националното състезание по информатика и информационни технологии „CodeWars“ под мотото „Междузвезден код“, състояло се във Варна. Математическата гимназия бе представена от Александър Дралев от XI „б“ клас, класиран за участие след успешно преминаване на два онлайн кръга на състезанието.

В първия ден участниците бяха разпределени в отбори по петима човека и трябваше да разработят приложение за космически кораб, което изпълнява различни мисии. На втория ден се проведе защита на проектите и награждаване от различни спонсори и членове на комисията по оценяването.

Ал. Дралев по време на защитата и с грамотата

Александър активно участва в разработването на проекта, влагайки своите знания и умения по информатика и ИТ, успявайки бързо да се адаптира и сработи с непознатите съотборници, като изградят един успешен творчески колектив. На защитата той достойно представи идеите и решенията на своя отбор, демонстрирайки умения за работа в екип, логическо мислене и креативност при реализацията на проекта. Ученикът бе отличен с грамота и награда от спонсорите на състезанието.

„Организацията на състезанието беше отлична, а участието в него – изключително вълнуващо за мен“, споделя Александър, за когото това е първа изява в състезание по информатика и информационни технологии, поради което постигнатите резултати са силно мотивиращи за него.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА