Единадесетокласничката Н. Малинска от Благоевград с грамота от МВР за смелост и гражданска отговорност

Наталия Малинска – единадесетокласничка в Професионалната гимназия по икономика в Благоевград, заслужи признание за смелост и проявена гражданска отговорност. Случаят е от село Лозеница, община Сандански, когато група млади хора проявиха изключителна смелост, предотвратявайки възможен пътен инцидент. Сред тях е и Наталия Малинска. Младежите забелязали автомобил, спрял напречно на пътното платно, от който излязъл водач във видимо нетрезво състояние. Без да се колебаят, те подават сигнал до органите на реда и предприемат действия, за да попречат на мъжа да потегли и да застраши останалите участници в движението. Пристигналите полицейски служители установили, че 65-годишният водач от гр. София е с 1,83 промила алкохол в кръвта.

Благодарение на навременната реакция, решителността и отговорното поведение на Наталия и нейните приятели е предотвратена сериозна опасност за пътно-транспортно произшествие. За проявената смелост, доблест и активна гражданска позиция Наталия /на снимката/ беше отличена с грамота от името на ОД на МВР – Благоевград.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА