Единствено фирма от Яхиново иска да поддържа пътищата в община Сапарева баня през зимата срещу 390 000 лв. за 3 г.

Само една фирма е подала документи за участие в обществената поръчка за зимното поддържане на пътищата в община Сапарева баня – „Боби Сървиз“ ЕООД с управител Кирил Скоклев, регистрирана в дупнишкото село Яхиново. Въпросната компания имаше ангажимент да почиства общинската пътна мрежа и през миналата зима.

На следващ етап предстои да стане ясно и какво точно е ценовото предложение на единствения участник, като прогнозната стойност е 390 000 лв. без ДДС за целия период от три години.

За първи път обществената поръчка, обявена от кметството в курортното градче, е с 3-годишен обхват – от 2025 до 2028 година. Досега изпълнител за тази услуга се избираше година за година. От община Сапарева баня обаче решиха да предприемат нов подход с цел по-добро планиране, предвидимост и по-качествена зимна поддръжка.

В обхвата на дейностите влизат 22 километра общински пътища, основно планински терен, както и 50,65 км улична мрежа в населените места. Почистването и опесъчаването трябва да се извършват машинно със специализирани снегорини и пътни машини, като кметството осигурява пясък и техническа сол. Изискването е снежната покривка да не надвишава 5-7 см, а машините да преминават периодично според метеорологичната обстановка. От общината допълват, че заплащането ще бъде само за реално извършена работа на база снегопочистване и опесъчаване на километър пътна лента, без да се добавят допълнителни суми за резервна техника.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ









