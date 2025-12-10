Един гол не стигна на хандбалния „Пирин“ (ГД) за юношеските финали в турнира за купата на България

Само един гол не достигна на „Пирин“ (ГД) да се класира за финалите от турнира за купата на България при юношите до 16 г. Тази година хандбалният тим няма да участва в заключителната надпревара, след като бе задминат от сочения за фаворит „Етър“, който ще се бори за трофея заради по-добрата си голова разлика. Неврокопчани, болярите и „Кубрат“ инкасираха по една победа и една загуба в полуфиналния турнир в Гоце Делчев. Събитието протече без четвърти участник, както е обичайно, защото „Добруджа“ се отказа. Първият двубой от програмата бе между домакините и „Етър“. Срещата не се разви според желанието на местните фенове. В 10-та мин. великотърновци взеха аванс от 1 гол. До края на полувремето преднината постепенно нарасна след няколко грешки в нападение и припрени действия на възпитаниците на треньора Иван Халачев. На почивката виолетовите водеха с 18:10. След подновяването на играта пиринци пробваха обрат, но играта им не вървеше и съумяха само да намалят преднината на опонентите си на 6 гола. В крайна сметка отборът от старата столица спечели с 34:26. Голяма заслуга за успеха имаше вратарят на гостите Йордан Цветков, който направи няколко ключови спасявания.

Г. Баймаков (сн. 2 ) и Г. Ангелаков (сн. 3) вкараха 33 от головете на домакините сн.3

В следващия си мач „Етър“ падна от „Кубрат“ с 33:37 (16:17). Ключова за болярите се оказа липсата на адекватно оръжие срещу Дарио Тодоров, отбелязал 25 от попаденията в мрежата им. В третия мач гоцеделчевци се изправиха срещу „Кубрат“ със задачата да победят с 13 гола разлика, за да продължат към финалите. Те взеха първата част с 16:12, а през втората увеличиха преднината си, след като намериха начин да спрат Д. Тодоров. Неврокопчани биха с 40:28 и могат да съжаляват за половин дузината пропуснати чисти възможности за голове след почивката. Така всички отбори завършиха с по 2 точки, а решаващи се оказаха отбелязаните голове, които бяха с 1 повече за великотърновци. Най-резултатни за „Пирин“ (ГД) в двата мача бяха Георги Баймаков, който отбеляза 7 пъти на „Етър“ и 9 срещу „Кубрат“, и Георги Ангелаков, разписал се съответно 3 и 14 пъти. Силна игра в защита демонстрираха Огнян Стоилков и Атанас Пелтеков.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ