Един загинал и петима ранени по пътищата на Пиринско

На 14.12.2025 г. около 16:00 часа в с. Ново Делчево, лек автомобил „Фолксваген Голф“ с 50-годишен водач от селото е преминал през крака на 71-годишен мъж и е закачил ръката на 48-годишна жена и двамата от същото село, в резултат на което пешеходецът е пострадал с охлузни рани на ходилата, а пешеходката – с охлузна рана на лакътя. На водача на автомобила и пешеходците са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

На 13.12.2025 г. около 13:00 часа на пътя между с. Първомай и с. Беласица е станало ПТП, при което товарен автомобил „Фиат Добло Карго“ с 62-годишен водач от с. Беласица, внезапно е завил на ляво за включване в крайпътна отбивка и земен път, при кето в него се удря, движещ се зад него и предприемащ изпреварване, лек автомобил „Ауди“ с 44-годишен водач от гр. Петрич. Загинал е водачът на товарния автомобил „Фиат“, а 57-годишна пътничка в него от с. Беласица е пострадала с комоцио. Водачът на лекия автомобил „Ауди“ е с болки в раменната ставаи гръдната област.

На 13.12.2025 г. около 15:30 часа в с. Дебрен,управлявайки индивидуално електрическо превозно средство“Ксиоми“, 16-годишен младеж от същото село е паднал на пътното платно и е пострадал с охлузни рани на колената.

На 12.12.2025 г. около 21:30 часа на пътя между местността „Предела“ и гр. Банско, лек автомобил „Ситроен“, управляван от 36-годишен чужд гражданин е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил „Сузуки Джимини“, управляван от 50-годишен чужд гражданин. С фрактура на бедрото, ключицата, лопатката и четири ребра е пострадала 37-годишна жена от гр. Разлог, пътуваща в лекия автомобил „Сузуки“.