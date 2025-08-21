Един от най-забавните хора в републиката, актьорът от Перник Силвестър Силвестров: Като малък бях влюбен в Аня Пенчева, а най-голямата ми беля бе, че слушах родителите си

Силвестър Силвестров е български актьор и шоумен. Роден е на 10 май 1972 г. в Перник. Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Снежина Танковска през 1997 г. Освен като артист Силвестър Силвестров се изявява и като сценарист и текстописец. Автор е на много телевизионни реклами и песни.
Кариерата му на актьор започва още в първи курс с представлението „Отело – Мяра за Мяра“ в Малък градски театър „Зад канала“. Работил е с режисьори като Гриша Островски и Владо Петков.
Ярък отпечатък в работа на Силвестър като театрален актьор оставя режисьорката Лилия Абаджиева. Повече от 12 години той играе основно главни роли в култовите й спектакли, като „Хамлет“, „Страданията на младия Вертер“, „Женитба“, „Чайка“, „Ромео и Жулиета“ и др.
От 1994 г. до 2006 г. Силвестър Силвестров е познат от сцените на Народен театър „Иван Вазов“, театър „Сълза и смях“, Сатиричен театър „Алеко Константинов“, Малък градски театър „Зад канала“.
През 1997 г. става част от екипа на ексцентричното телевизионно предаване на БНТ „1002 нощи”.
През 2003 г. Силвестър Силвестров заедно с Владислав Петров и Александър Сано създава проекта „Братя Мангасариян“. Там той успешно влиза в ролята на сърцат ром, на име Зюмбюл, а песните им „Бай Мангау“, „Теро Реро“ и „Млад, силен, красив“ стават национални хитове за България.
Един от най-забавните хора в републиката, мозъкът и лицето на „Мангела ефект“ и Братя Мангасариян – перничанинът Силвестър Силвестров, с бързи отговори на 20 бързи въпроса на actualno.com
– Как би обяснил работата си на първокласник?
– Като да събираш картинки и после да ги редиш в обща голяма картина, без да си личи, че детайлите са различни.
– Какво не би работил никога?
– Бил Гейтс.
– Твой вреден навик?
– Замълчавам си, когато знам, че някой ме лъже.
– Полезно умение, което скоро усвои?
– Градинарство.
– Мъдър съвет, който си давал?
– Не е за пред хората.
– В коя знаменитост беше влюбен като малък?
– Аня Пенчева, и не само.
– Голяма беля, която си правил като дете?
– Слушах родителите си.
– Кое в социалните мрежи те вбесява най-много?
– Тролове и фалшиви профили.
– Какво обичайно готвиш за гости?
– Изненади. Те идват, а мен ме няма.
– С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?
– Стигне ли се да се харесваме с храна и напитки, време е да се пенсионираме.
– Хобито, за което много би искал да имаш време?
– Искам да науча японски език.
– Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?
– Времето не съществува.
– Нещо, за което похарчи неразумно много пари?
– Данъци и глоби.
– България ще се оправи, когато…
– … спрем да се делим и разберем, че всички сме едно.
– Глупаво суеверие, с което се съобразяваш?
– Ако не намеря подходяща музика, уредбата оставям изключена.
– Как си представяш 80-ия си рожден ден?
– Надявам се тогава да имаме различно правителство и все още да има природа.
– Ако си жена за два часа, какво ще направиш?
– Ще се напрегна поне за два часа.
– Като кой литературен или филмов герой би искал да поживееш?
– Искам да съм си аз.
– Ако се преродиш в животно, кое ще е то?
– Сурикат.
– Ако беше благородник, какъв девиз би имал на герба си?
– „Аз съм това, което съм, и правя онова, което правя“.