Един от най-забавните хора в републиката, актьорът от Перник Силвестър Силвестров: Като малък бях влюбен в Аня Пенчева, а най-голямата ми беля бе, че слушах родителите си

Силвестър Силвестров е български актьор и шоумен. Роден е на 10 май 1972 г. в Перник. Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Снежина Танковска през 1997 г. Освен като артист Силвестър Силвестров се изявява и като сценарист и текстописец. Автор е на много телевизионни реклами и песни.

Кариерата му на актьор започва още в първи курс с представлението „Отело – Мяра за Мяра“ в Малък градски театър „Зад канала“. Работил е с режисьори като Гриша Островски и Владо Петков.

Ярък отпечатък в работа на Силвестър като театрален актьор оставя режисьорката Лилия Абаджиева. Повече от 12 години той играе основно главни роли в култовите й спектакли, като „Хамлет“, „Страданията на младия Вертер“, „Женитба“, „Чайка“, „Ромео и Жулиета“ и др.

От 1994 г. до 2006 г. Силвестър Силвестров е познат от сцените на Народен театър „Иван Вазов“, театър „Сълза и смях“, Сатиричен театър „Алеко Константинов“, Малък градски театър „Зад канала“.

През 1997 г. става част от екипа на ексцентричното телевизионно предаване на БНТ „1002 нощи”.

През 2003 г. Силвестър Силвестров заедно с Владислав Петров и Александър Сано създава проекта „Братя Мангасариян“. Там той успешно влиза в ролята на сърцат ром, на име Зюмбюл, а песните им „Бай Мангау“, „Теро Реро“ и „Млад, силен, красив“ стават национални хитове за България.

Един от най-забавните хора в републиката, мозъкът и лицето на „Мангела ефект“ и Братя Мангасариян – перничанинът Силвестър Силвестров, с бързи отговори на 20 бързи въпроса на actualno.com

– Как би обяснил работата си на първокласник?

– Като да събираш картинки и после да ги редиш в обща голяма картина, без да си личи, че детайлите са различни.

– Какво не би работил никога?

– Бил Гейтс.

– Твой вреден навик?

– Замълчавам си, когато знам, че някой ме лъже.

– Полезно умение, което скоро усвои?

– Градинарство.

– Мъдър съвет, който си давал?

– Не е за пред хората.

– В коя знаменитост беше влюбен като малък?

– Аня Пенчева, и не само.

– Голяма беля, която си правил като дете?

– Слушах родителите си.

– Кое в социалните мрежи те вбесява най-много?

– Тролове и фалшиви профили.

– Какво обичайно готвиш за гости?

– Изненади. Те идват, а мен ме няма.

Аня Пенчева „Мангела ефект“ Братя Мангасариян

– С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

– Стигне ли се да се харесваме с храна и напитки, време е да се пенсионираме.

– Хобито, за което много би искал да имаш време?

– Искам да науча японски език.

– Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?

– Времето не съществува.

– Нещо, за което похарчи неразумно много пари?

– Данъци и глоби.

– България ще се оправи, когато…

– … спрем да се делим и разберем, че всички сме едно.

– Глупаво суеверие, с което се съобразяваш?

– Ако не намеря подходяща музика, уредбата оставям изключена.

– Как си представяш 80-ия си рожден ден?

– Надявам се тогава да имаме различно правителство и все още да има природа.

– Ако си жена за два часа, какво ще направиш?

– Ще се напрегна поне за два часа.

– Като кой литературен или филмов герой би искал да поживееш?

– Искам да съм си аз.

– Ако се преродиш в животно, кое ще е то?

– Сурикат.

– Ако беше благородник, какъв девиз би имал на герба си?

– „Аз съм това, което съм, и правя онова, което правя“.





