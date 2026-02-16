Един от новите в „Пирин“ се разписа дебютно, ултрасите: Собственикът е болен, кога ще се платят заплатите на футболистите…

Един от новите в „Пирин“ се разписа дебютно с екипа с орлето, а ултрасите подкараха собственика на клуба Адриян Юриев с „неудобни“ въпроси. Хората на Манол Занев постигнаха втора поредна победа срещу противник с аматьорски статут в рамките на броени дни. След като биха за сефте тази зима с 2:0 дубъла на „Славия“ в сряда, през уикенда зелено-белите се справиха с 2:1 с младоците от ЦСКА III в очакване на стартовия официален мач от пролетния дял на първенството, който идва седмица по-късно в сравнение с останалите опоненти в групата заради нечетния брой отбори след отказването на „Крумовград“. Дошлият от „Вихрен“ централен защитник Георги Коричков откри стрелковата си сметка за състава от областния център на Пиринско час след началото на спаринга с армейците на базата в село Рилци. Скоро след това се разписа и Евгени Георгиев, който в серията контроли по време на подготовката беше натоварван със задачата да води атаката на благоевградчани. За гостите върна едно попадение в 78-та мин. Никола Кръстев, а равенството се размина на косъм в 86-та мин., когато Иван Дейков пропиля отлична възможност пред домакинската врата.

Г. Коричков /на преден план/ и Е. Георгиев /третият отдясно/ донесоха втория пореден успех на орлетата тази зима На много въпроси на ултрасите трябва да отговаря новият собственик А. Юриев /вляво/

Същевременно от Националния фенклуб на орлетата отправиха поредица „неудобни“ въпроси към посрещнатия с много надежди пореден „бащица“, който напоследък не се е вясвал на стадиона: „Кой е собственик на Пирин, защо още се водят г-н Спасов и Милен Стефанов, кога ще се платят заплатите към футболистите? Новият собственик има ли задължение към старите сметки, защо се докарват недоказани футболисти за сметка на нашите деца? Доколкото знаем, до момента няма директор, спортен също, кой взима решения, а собственикът е болен и нищо не се прави. Кой управлява школата? Кой управлява страницата на Пирин? Кой управлява фен магазина? В крайна сметка какво става в Пирин?“, попитаха ултрасите в интернет страницата на сдружението.

СТОЙЧО СТОИЦОВ