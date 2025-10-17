Един от строителите срещу 19 млн. лв. на регионалната система за управление на отпадъците не събра пари да си плати ипотеката, губи имот за 1 млн. лв. в с. Изгрев

1 001 234,92 лв. е началната цена за наддаване, която частен съдебен изпълнител обяви за къща в благоевградското с. Изгрев заедно с терена под нея от 1000 кв.м, 2 склада и 1 селскостопанска постройка. Къщата е двуетажна, с разгъната застроена площ от 557 кв.м, а към нея има полуподземни гараж, магазин и 2 склада.

Имотът е на софийската фирма „Гипстрой“ ЕООД, която от миналата година е собственост на Николай Сотиров Георгиев. Основният й предмет на дейност е строителство и през изминалите години тя бе кандидат по доста обществени поръчки в Благоевград. Всъщност дори когато не участваше в процедури по избор на изпълнител, фирмата активно се интересуваше от поръчките и преди 4 г. даже успя да спре в КЗК една от тях – за строеж на 3 детски градини за 5 млн. лв. Освен това фирмата участва в мащабния процес по санирането на многофамилни сгради в Благоевград и бе едно от дружествата редом до това на Велимир Магурев, което усвои 19 098 738 лв. за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците /обслужваща Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево/.

Складовете още са пълни със стока

Въпреки огромните спечелени през годината обществени средства „Гипстрой“ губи имота си в с. Изгрев заради необслужвани договорни ипотеки, първата от които е учредена още през 2005 г.

ВАНЯ СИМЕОНОВА