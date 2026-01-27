Една лоша и една добра новина за „Пирин“ /ГД/: Контролата с „Банско“ пак увисна, намериха се 1.252 млн. за стадиона

Една лоша и една добра новина донесе вчерашния ден за аматьорския „Пирин“ /ГД/. Пренасрочената контрола с „Банско“ пак увисна заради подгизналите терени и отново може да не се състои. Първоначално спарингът бе договорен за отминалата събота, но бе отложен за сряда, но обилните дъждове са напът да провалят за втори път намеренията на двата отбора. Окончателно решение треньорите на съперниците Радослав Джугданов и Борислав Хазуров ще вземат днес. Същевременно стана ясно, че неврокопчани са намерили пари за ремонт на градския стадион. Проектът е на стойност 1,252 млн. лева и ще бъде реализиран по националната програма за споделено финансиране на Министерството на младежта и спорта. Това потвърди началникът на отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт“ в общината Костадин Харисков, който поясни, че местната управа ще осигури съфинансиране в размер на 250 000 лв., а кметът Владимир Москов вече е подписал договора. Разчетите са ремонтните дейности да започнат през юни, след края на сезона в ЮЗ Трета лига, и да приключат до края на календарната година. Проектът включва подмяна на тревното покритие, обновяване на трибуните, изграждането на поливна и дренажна система.

Б. Хазуров Р. Джугданов



До края на вчерашния ден нямаше индикации за отмяна на днешната проверка в с. Вълково между лагеруващия в крайния Югозапад ЦСКА II и „Септември“ (Симитли) с начален час 14.00 ч. Двата отбора все още не са вкусвали загубата в зимните спаринги. Хората на Валентин Илиев извъртяха миналата седмица 0:0 с „Беласица“ и биха „Миньор“ с 1:0 и „Вихрен“ с 2:0, докато симитличани се наложиха с 3:1 над „Банско“ и 1:0 над „Кюстендил“.

ТОНИ КИРИЛОВ