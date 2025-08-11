Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа от началната й дата и час

За пътните превозни средства до 3,5 тона да може да се плаща за електронна винетка със срок 24 часа, считано от началата ѝ дата и час на валидност. Това предвижда Проект на Постановление на Министерския съвет за промени в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и сайта на МРРБ.

При преминаване по републиканската пътна мрежа без електронна винетка, дължимата минимална пътна такса се предлага да бъде колкото цената на еднодневната винетка, вместо колкото тази на уикенд винетката – както е в момента, се посочва още в проекта.

Промените предвиждат да се включи екологичен компонент – чрез такса за външни разходи за емисии СО2, дължащи се на трафика, за тежкотоварните автомобили и автобусите над 3,5 тона, за които се плаща за преминаване по платените републикански пътища на база изминато разстояние. Така размерът на тол таксите се предвижда да се определя освен от техническите характеристики на пътя или пътния участък, изминатото разстояние, категорията на пътното превозно средства, броя на осите, общата технически допустима максимална маса, екологичната категория ЕВРО и според класа емисии СО2 и специфични емисии СО2 на превозното средство. Този тип диференциране е в съответствие с Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 година за таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури, чиито изисквания са въведени и в националното законодателство с последните промените в Закона за пътищата. Стремежът е чрез финансови стимули да се насърчи ползването на по-екологични превозни средства, като автомобилите, които замърсяват повече, да плащат по-високи такси на принципа „Замърсителят плаща“.

Определят се пет класа емисии въглероден диоксид, като например в клас 4 попадат тежки превозни средства с ниски емисии, а в клас 5 – превозни средства с нулеви емисии. Предлага се още класификацията на пътните превозни средства към клас емисии на CO2 2 или 3 да се преразглежда на всеки шест години след датата на първата им регистрация.

В проектодокумента е заложено приходите от компонентите за емисиите въглероден диоксид в пътните такси да се използват за инвестиции в нисковъглероден транспорт, подобряване на пътната инфраструктура, финансиране на климатични и екологични мерки, стимули за превозвачи и юридически лица, социална справедливост и преход и интелигентни системи за управление на транспортните потоци.

Промените целят да приведат Наредбата в съответствие с промените в Закона за пътищата и изискванията на Директива (ЕС) 2022/362.





