Ед Шийрън призна, че със съпругата му имат големи спорове

Ед Шийрън проговори относно това как бракът им с Чери Сийборн се е променил, откакто имат деца.

34-годишният певец и любимата му се венчаха през януари 2019 г. Дъщеря им Лира Антарктика се роди през септември 2020 г. А дъщеря им Юпитер – през май 2022 г.

Той сподели, че сега с Чери може да се карат повече.

„Всеки с 2 малки деца знае, че това напълно променя връзката ви. Вие минавате от това да сте двойка към това да бъдете едно цяло. Може да е сравнително стресиращо и вие може да имате някои големи караници“, посочи Ед пред „The Sun“.

Скоро изпълнителят посочи, че иска да пази дъщерите си от папараците и славата.

„Много, много потаен съм относно образите на децата ми… Не мога да ги заведа на зоопарк или по парковете, или където ѝ да е, без някой да опитва да ги снима. Има моменти, в които скърбя за нормалните мигове от живота и ми се иска да мога да люлея децата си на люлка в публичен парк, и да не бъде странно, нали знаете?“, коментира звездата в „The Louis Theroux Podcast“.