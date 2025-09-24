Ежедневен косопад: Какво е нормално и кога да се тревожим

За човек косата е не само елемент на красотата, но и важен белег за здравето. Ако тя започне активно да пада или качеството ѝ се промени, това може да е сигнал за негативни процеси в организма, каза украинският трихолог Оксана Варламова.

Кога трябва да посетите трихолог

Според експерта много хора смятат, че косопадът е само козметичен проблем, но това не е така.

„Косопадът или изтъняването на косата, промените в качеството ѝ са първите тревожни признаци. Ако видите, че косата ви пада повече от обикновено, ако имате дискомфорт или болка по скалпа, задължително трябва да посетите трихолог“, каза специалистът.

Навременното лечение позволява бързото облекчаване на състоянието на пациента. Но забавянето му може да доведе до по-сериозни проблеми.

Колко косопад на ден е нормален

В медицинската литература за норма се счита загубата на 50 до 150 косъма на ден. Този брой обаче е индивидуален.

„Има хора с естествено гъста коса, има хора с тънка и тънка коса. Ако загубя 150 косъма, ще оплешивея след два месеца. Но за човек с гъста коса средната норма е 40-50 косъма“, обясни Варламова.

Тя добави, че дори едно и също количество коса може да изглежда различно в зависимост от дължината ѝ.

„Един мъж може да загуби 50 косъма, без да го забележим. Но ако едно момиче с дълга коса загуби само 10, това вече ще изглежда като голям кичур“, отбеляза експертът.

Кога трябва да се тревожите

Според Варламова, тревожният сигнал не е толкова броят на космите, а тенденцията.

„Трябва да се притеснявате, ако видите, че косата ви пада повече от обикновено, това прогресира и същевременно се чувствате зле“, каза трихологът.

В такива случаи лекарите винаги започват с диагностика.

„Когато дойде пациент, първото нещо, което правим, е да му направим изследвания. Разглеждаме какво се е случило в тялото. И като коригираме това, възстановяваме косата“, обобщи експертът.

Източник: rbc.ua, vesti.bg






